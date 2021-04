Allerta meteo in provincia e nel Lazio: venti forti di burrasca e possibili mareggiate

Allerta meteo in tutto il Lazio e in provincia di Latina per la giornata di martedì 6 aprile. Il dipartimento di protezione civile ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo: dalla mattinata di domani e per le successive 18-24 ore si prevedono nella regione venti forti di burrasca dai quadranti occidentali e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta gìalla per vento anche in provincia. Gli enti sono invitati ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di protezione civile e ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.