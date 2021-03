Il nuovo Ceo di Alfa Romeo in visita alla concessionaria Eco Liri di Cassino

Nella giornata di mercoledì 3 marzo, Davide e Christian Papa hanno avuto l’onore di ricevere, presso la loro sede "Eco Liri" di Cassino, la visita di Jean-Philippe Imparato, nuovo CEO del Brand Alfa Romeo per il gruppo automobilistico Stellantis, nato dalla recente fusione tra la Fiat Chrysler Automobiles e la PSA. La concessionaria Eco Liri – Alfa Romeo di Cassino è la prima, a livello mondiale, nella quale il top manager si reca personalmente. All'incontro erano presenti, oltre a Davide e Christian Papa, in rappresentanza della proprietà, anche una parte dello staff direttivo del Gruppo e i collaboratori della filiale di Cassino.

L’incontro, della durata di circa 2 ore, è stata l'occasione per visitare la concessionaria e per un costruttivo confronto sulla attuale situazione del settore automotive, anche in relazione alle dinamiche nazionali e mondiali del mercato nell'attuale momento storico. Jean-Philippe Imparato ha colto l'occasione per complimentarsi vivamente con il Gruppo Eco Liri per l'elevato livello qualitativo dell'organizzazione, delle risorse umane, dell'efficienza nei servizi offerti alla clientela, per la dinamicità nella gestione di tutte le iniziative commerciali intraprese. Una struttura di vendita moderna e flessibile, orgogliosa da sempre di rappresentare il Brand Alfa Romeo sul territorio.

Davide e Christian Papa dichiarano: “Siamo stati onorati della visita di Jean-Philippe Imparato; per un’azienda come la nostra, presente sul mercato nazionale da oltre 40 anni, è una conferma della fiducia per il lavoro costruito in tanti anni sul territorio e offre un'opportunità di crescita in prospettiva e in sinergia con il gruppo automobilistico Stellantis”.