Nuova Renault Austral: alla Icar di Latina la presentazione della rivoluzionaria auto

È arrivato il momento di celebrare il lancio della nuova Renault Austral: nello showroom Icar Renault di Borgo Piave a Latina, mercoledì 15 febbraio dalle ore 19:00 si terrà l’evento di presentazione della rivoluzionaria autovettura E-Tech Full-Hybrid, con un motore da 200 cv e una resa tra le più efficienti della sua categoria.

L’evento si potrà seguire presso la concessionaria, in diretta streaming con Renault Italia, dove il direttore marketing Biagio Russo, ne illustrerà le performance ed i vantaggi per i clienti. In collegamento anche il campione olimpionico Jury Chechi, che sarà protagonista di una performance eccezionale, rappresentando metaforicamente il conducente che, con i suoi movimenti controllati, dà vita alle evoluzioni della tecnologia 4 control.

Nello showroom sarà esposta la vettura iconic Esprit Alpine e sarà possibile prenotare un test drive. Il tutto si chiuderà alle 20 con un aperitivo.