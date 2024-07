Le notizie più importanti di oggi 12 luglio 2024 a Latina e in provincia

Cosa è successo oggi? Ecco il riepilogo di questo mercoledì 12 luglio attraverso le notizie più importanti di giornata che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Operazione dei carabinieri al lido di Latina dove è stato sequestrato il locale La Lucciola. Nella tarda mattinata i militari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro penale preventito, emesso dal giudice per le indagini preliminari. L'ipotesi di reato contestata è quella di intestazione fittizia.

- Si terranno nel tempio sikh di Cerciabella, a Cisterna, i funerali di Satnam Singh; ad annunciarlo è stato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. La data non è stata ancora stabilita perché si attende che i familiari del giovane possano arrivare in Italia e su questo fronte si sta muovendo il ministero degli Esteri.

- Sono in corso le indagini dei carabinieri sulla violenta rapina tentata nella serata di ieri alla periferia di Latina. Vittima un 24enne che era con un furgone pieno di materiale e attrezzature da lavoro assaltato da due uomini che hanno cercato di rubarlo. Il giovane ha però reagito e aggrappandosi alla portiera è stato trascinato per diversi metri. Così però ha costretto i malviventi alla fuga a mani vuote.

- E' slittata la sentenza del processo a carico di Alessandro Frateschi, il professore di religione, ex docente presso il liceo scientifico "Majorana" di Latina ed ex diacono, accusato di ripetuti abusi sessuali su alcuni ragazzini minorenni. Si torna in Aula il prossimo 19 luglio.

- Rapporto Ecomafie di Legambiente: peggiora la situazione della provincia di Latina che nella speciale classifica schizza al 12esimo posto. Dalla Goletta Verde in navigazione lungo le coste del basso Lazio, sono stati presentati i nuovi dati della regione (qui tutti i dati).

- Seconda Notte Rosa a Latina: negozi aperti fino a mezzanotte, spettacoli, artisti di strada e tanto divertimento in centro. “Quello che ci auguriamo è di riuscire a creare da questo evento ‘l’appuntamento’ che i cittadini e i commercianti attendono in questo periodo dell’anno”, ha detto l’assessore al Turismo Di Cocco. La manifestazioe in programma dalle 10 alle 24.