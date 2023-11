Le notizie più importanti di oggi 15 novembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, mercoledì 15 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Medico 70enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una paziente: i poliziotti di Terracina hanno dato esecuzione all’ordinanza che dispone l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione sanitaria per un anno a carico del professionista. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima al Commissariato. I fatti risalgono a un anno fa e sono avvenuti nel corso di una visita.

- L’altra notizia del giorno è il sequestro di beni da 5 milioni di euro nei confronti di Pasquale Maietta, considerato un soggetto "socialmente pericoloso”. L'operazione è stata eseguita dai militari dei comandi provinciali della guardia di finanza di Latina e di Roma.

- La Pontina è stata teatro questa mattina di un altro grave incidente avvenuto a Sabaudia dove un 38enne di origini indiane è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Soccorso dai sanati del 118 è stato portato al Goretti di Latina dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Dinamica al vaglio dei carabinieri.

- Davanti al Tribunale del Riesame di Roma sono stati discussi oggi i ricorsi presentati dai legali di Liliane Murekatete, Marie Terese Mukamitsindo e Michel Rukundo contro il provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari per le prime due e di obblighi di firma per il terzo emessi nell'ambito dell'inchiesta della Procura sulla gestione dei fondi pubblici destinati alla coop Karibu e al consorzio Aid.

- Picchiato con una spranga e rapinato: l’aggressione è avvenuta nei giorni scorsi nell’ex sito industriale Freddindustria ad Aprilia ai danni di un cittadino indiano di 37 anni. Per questo violento fatto di cronaca i carabinieri hanno arrestato un uomo di origini tunisine nei confronti del quale, dopo l’interrogatorio di convalida, il giudace ha disposto la detenzione in carcere. A Formia invece un giovane di 19 anni della Guinea è stato denunciato per aver colpito e ferito al volto un 22enne con un coccio di bottiglia al culmine di una lite.

- Due condanne lievi e tre assoluzioni: questa la sentenza del processo a cinque medici dell'Icot accusati di omicidio colposo per non avere effettuato tutti gli accertamenti necessari ad evitare il decesso di un paziente di 81 anni.