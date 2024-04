Le notizie più importanti di oggi 24 aprile 2024 a Latina e in provincia

Ecco il racconto della giornata di oggi, mercoledì 24 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Un giovane di 25 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su minore: i fatti sono avvenuti in pieno centro a Latina, in piazzale dei Bonificatori mentre la giovanissima era intenta a fare delle riprese video per la sua pagina social. Sono state le sue urla a mettere in allerta altri ragazzi presenti che hanno messo in fuga l’aggressore. Ma per lui, al termine delle indagini dei carabinieri, è arrivato l’arresto.

- Tragico epilogo per un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 8 aprile in via Carrara, tra i comuni di Latina e Sermoneta. L’uomo, un 51enne di origini romene, è deceduto all’ospedale San Camillo di Roma dove era stato ricoverato dopo essere precipitato dal tetto del capannone di un’azienda facendo un volo di 9 metri.

- "Mai abusato sessualmente delle pazienti”: è stato ascoltato dal gip del Tribunale di Latina nel corso dell'interrogatorio di garanzia il 29enne di Fondi, finto fisioterapista, arrestato nei giorni scorsi dalla guardia di finanza con l’accusa di violenza sessuale ai danni di alcune pazienti, una delle quali minorenne. Il ragazzo ha negato di avere abusato delle donne che si erano rivolte a lui per trattamenti di fisioterapia, crioterapia e pressoterapia.

- Rapinato e sequestrato mentre era alla guida del suo camion: l’incubo durato sei ore ha visto vittima un autotrasportatore avvicinato e immobilizzato da tre malviventi che hanno agito a volto travisato nel territorio di Aprilia intorno a mezzogiorno. L'uomo è stato rilasciato solo verso sera nei pressi del ponte del Garigliano. Indagini affidate ai carabinieri.

- Europee 2024: a sorpresa fa un passo indietro Matteo Adinolfi, europarlamentare uscente della Lega che nei mesi scorsi aveva annunciato la sua candidatura per le elezioni dell’8 e del 9 giugno. “Voglio dedicarmi alla famiglia e al lavoro” ha detto Adinolfi. Saranno invece candidati per il partito di Matteo Salvini Giovanna Miele e Franco Cardinale.

- Infine gli appuntamenti: con il onte lungo della Festa della Liberazione sono tanti gli eventi in programma in tutta la provincia. Dalle rassegne al teatro, dalle escursioni alle visite guidate, ce n’è per tutti i gusti. Giovedì 25 aprile al via Lievito a Latina e la Mostra Agricola Campoverde (qui per gli eventi del fine settimana)