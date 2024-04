Le notizie più importanti di oggi 26 aprile 2024 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo della giornata di oggi, venerdì 26 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Sei anni e tre mesi di reclusione: questa la condanna nei confronti del bidello 64enne di una scuola media del capoluogo pontino accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una studentessa appena 13enne. Oggi al sentenza del processo in Tribunale a Latina.

- Drammatico epilogo per la scomparsa di Rita Combi, 64enne di cui si erano perse le tracce da domenica 21 aprile a Nettuno. Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto nella giornata di ieri nelle campagne di Borgo santa Maria a Latina. Le indagini della polizia sul caso.

- Si spara ancora ad Aprilia: colpi di pistola sono stati esplosi in via Pantanelle contro il veicolo parcheggiato lungo la strada di proprietà di una donna del luogo, incensurata. Non si tratta del primo episodio in città nelle ultime settimane; le indagini dei carabinieri.

- E’ finita a Campo di Carne, dopo diversi chilometri, la fuga di un uomo di 41 anni di origini romene arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era in auto con alcuni connazionali quando nella zona di Torvajanica non si è fermato al controllo spingendo il piede sull’acceleratore. Ne è nato un inseguimento sulla Pontina e sulla Nettunense terminato con l’arresto del 41enne.

- Serie tv: gran finale di lavorazione per “Adorazione”, prodotta da Picomedia Srl e tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo. La serie tv, a breve disponibile su Netflix, è stata girata tra settembre e dicembre in diverse location di Latina e Sabaudia e nei giorni scorsi la produzione è tornata nel capoluogo per le ultime scene girate in piazza del Popolo.