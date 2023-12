Le notizie più importanti di oggi 3 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, domenica 3 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Ancora sangue sulle strade pontine: un uomo di 36 anni, Ernesto Aldo Russo, ha perso la vita dopo che la sua auto è finita fuori strada lungo la Nettunense a Campo di Carne, nel territorio di Aprilia. Troppo gravi le ferite che il 36enne ha riportato nel sinistro su cui sono al lavoro i carabinieri; purtroppo è deceduto durante il trasporto in ospedale.

- E nella tarda mattina di oggi un altro incidente si è verificato questa volta a Latina: ha visto coinvolta una moto che procedeva su via Acque Alte a Borgo Podgora. Ferito il centauro che soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma. Dinamica al vaglio della polizia stradale.

- Due comunità in lutto per la morte di Antonio Farina, il 73enne di Marcianise folgorato da una scarica elettrica mentre era a pesca a Fondi. L’uomo si era recato in località Torre Canneto proprio per pescare quando c’è stata la tragedia: inutili i soccorsi prestati all’uomo, per il quale non c’è stato nulla da fare. Domani i funerali nel Duomo della città della provincia casertana.

- Due donne sono state denunciate dai carabinieri per una truffa con una casa in affitto nel pieno centro di Milano. Si tratta di una 44enne e di una 34enne di origini napoletane ma che vivono a Minturno. Le indagini che hanno portato a loro sono state condotte dai carabinieri di Scauri.

- E’ stata un successo “Pompieropoli”, l’iniziativa organizzata dai vigili del fuoco in occasione di Santa Barbara, la patrona del corpo nazionale. Tantissimi bambini con le loro famiglie hanno riempito piazza della Libertà per l’evento pensato proprio per avvicinare i cittadini al mondo dei vigili del fuoco. In centro sono stati simulati diversi interventi di soccorso con diverse attrezzature, è stata esibita la “scala romana” e per i più piccoli è stato allestito un percorso per farli diventare pompieri per un giorno.