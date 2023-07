Lbc al fianco del Lazio Pride: “Ci siamo stati ancora con orgoglio e senso di responsabilità”

Migliaia di persone hanno pacificamente invaso il centro di Latina per partecipare all’edizione 2023 del Lazio Pride, la terza nel capoluogo pontino. Una manifestazione che ha visto il sostegno di numerosi artisti, di personaggi noti al pubblico italiano e anche di politici locali. Tra questi molti consiglieri dell’opposizione tra cui Maria Grazia Cioffi del Movimento 5 Stelle e i gruppi consiliari di Latina Bene Comune e del Pd.

“Ci siamo stati dal primo anno, nel 2016, quando a pochi giorni dall’insediamento del sindaco Damiano Coletta il Comune concesse il patrocinio senza esitare. C’eravamo anche ieri, con orgoglio e senso di responsabilità, in una città piena di colori, di amore e di speranza. Mentre camminavamo lungo il percorso, circondati da bandiere arcobaleno, non abbiamo potuto fare a meno di sentirci fieri di essere ciò che siamo come Latina Bene Comune - ha detto la segretaria di Elettra Ortu La Barbera -: un movimento che si impegna attivamente per la parità di diritti. Abbiamo marciato al fianco di persone coraggiose, che lottano per un mondo in cui tutti possano essere se stessi senza paura di discriminazioni o pregiudizi. Ogni passo compiuto è stato un gesto di solidarietà e sostegno nei confronti di coloro che ancora oggi devono combattere per essere accettati. C’è ancora tanta strada da fare per promuovere l’uguaglianza e contrastare ogni forma di discriminazione. E ne abbiamo avuto prova dalla nuova amministrazione comunale”.

Latina Bene Comune ha preso parte all’evento oltre che con i quattro consiglieri - Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton - anche appunto con la segreteria, buona parte del consiglio generale e dei suoi soci.

“Adottiamo un vicino di casa, ‘Meglio fare volontariato in Africa’, ‘Manifestare con le piume e il tanga’, ‘Un patrocinio concesso come grande atto di generosità’. Queste sono alcune delle frasi pronunciate dai consiglieri comunali della maggioranza su un tema delicato come quello dei diritti civili” ha aggiunto Ortu La Barbera facendo riferimento agli interventi della maggioranza nell’ultimo Consiglio comunale. “Si è parlato di strumentalizzazione addirittura da parte di Tiziano Ferro. Il risultato è una pessima figura di livello nazionale e l’immagine chiara di una sindaca che ha una ben limitata autonomia di azione al di fuori degli schemi che i partiti le impongono. Per fortuna la risposta è stata questa: duemila persone che hanno manifestato festose. La città è questa ed già molto più avanti di quanto possa anche solo immaginare chi ora la amministra. Questo è un momento buio per i diritti e proprio per questo è stato importante esserci e ricevere il saluto di chi ci ringraziava per quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. Il Pride nonostante tutto ci ha riempito di speranza e ci ha ricordato che, anche se il cammino verso l'uguaglianza può essere ancora lungo, possiamo fare la differenza attraverso l'impegno e la volontà. Il nostro ruolo sarà continuare a lottare per i diritti e contro ogni forma di disuguaglianza, liberi, come abbiamo sempre fatto”.

“Hanno attaccato in ogni modo. Eppure, siamo qui. Perché non c’è parola o ideologia che possa fermarci. E questa era la riposta più bella che potevamo dare - ha commentato la capogruppo del Pd Valeria Campagna che ha partecipato all'evento insieme agli altri due consiglieri Leonardo Majocchi e Daniela Fiore e ad altri esponenti del Partito Democratico -. Eccola qui l’altra Latina: quella dei diritti, quella dell’amore, quella delle libertà. Quella che ci piace”.