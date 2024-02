“A Gonfie Vele” e riqualificazione del Nicolosi: a che punto sono i progetti con i fondi del Pnrr?

Oltre ad aver presentato un’interrogazione a risposta orale immediata alla stanca di Latina Matilde Celentano e al presidente del Consiglio comunale, Raimondo Tiero, per la ripresa dei lavori all'interno del cantiere dei palazzi di via Piave, di proprietà dell'imprenditore ed ex consigliere comunale Vincenzo Malvaso, Lbc ha acceso i riflettori anche sui due progetti avviati dalla scorsa amministrazione, vale a dire “A gonfie vele” e “Rioni Nicolosi & Frezzotti – Villaggi urbani intelligenti, inclusivi e sostenibili”, entrambi finanziati con fondi del Pnrr per un totale di oltre 27 milioni di euro.

Dal movimento viene richiesta infatti la convocazione urgente della commissione Pianificazione. Si tratta di progetti di rigenerazione urbana, il primo che prevede una serie di interventi destinati a cambiare il volto del quartiere dove si trovano l’ex Icos e i palazzoni denominati "le vele” tra viale Le Corbusier e viale Pierluigi Nervi, e il secondo legato alla riqualificazione dello storico quartiere popolare Nicolosi.

“Entrambi – sottolineano i consiglieri di Lbc - hanno dei risvolti fondamentali nell’indispensabile opera di riqualificazione e ricucitura che quei grandi quadranti cittadini attendono da decenni. Chiediamo però di conoscere lo stato di attuazione dei due interventi in quanto ci arriva la preoccupante notizia di un de-finanziamento dei progetti da parte del Governo centrale. Ci auguriamo dunque che, quanto prima, l’argomento venga discusso in commissione Pianificazione, alla presenza dei responsabili degli uffici comunali, degli assessori di riferimento e dei responsabili dell’Ater, per comprendere - conclude Latina Bene Comune - come si stiano affrontando le criticità del caso”.