Oltre 2 milioni di euro per il restauro dell’abbazia di Fossanova: ecco il progetto

Oltre 2 milioni di euro dal Governo per l’importante progetto di restauro dell’abbazia di Fossanova. La notizia è dei giorni scorsi dopo l’approvazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici del Ministero della Cultura per il triennio 2024/2026, nel quale è presente, quale beneficiaria di un finanziamento di 2.200.770,00 euro, appunto anche l’abbazia di Fossanova.

Un piano attraverso cui sono stati stanziati ben 38 milioni di euro per interventi destinati a 133 progetti nei settori delle Belle Arti e Paesaggio, Musei, Archeologia, Biblioteche e Archivi del Lazio. E una notizia, questa, che è stata ben accolta anche dalla sindaca di Priverno, Anna Maria Bilancia, che ha voluto ringraziare anche il direttore della Direzione Regionale Musei Lazio, Stefano Petrocchi, e la responsabile, per la stessa Direzione, del sito abbaziale di Fossanova, Maria Sole Cardulli “che, in questi ultimi anni, hanno sollecitato il Ministero perché potesse essere risolto il problema della copertura della Chiesa, bisognosa di un intervento radicale di restauro”.

I fondi assegnati all’Abbazia saranno ripartiti in tre annualità (450 mila euro per quest’anno già confermati, un milione di euro per il 2025 e 750.770,00 euro per il 2026) e, aggiunge la prima cittadina, “sono davvero una buona notizia perché consentiranno di risolvere il problema della sostituzione della copertura della chiesa, dopo i lavori di rifacimento della copertura dell’Infermeria dell’abbazia che oggi può, liberata dalle annose infiltrazioni, ospitare una importante Biblioteca - anche questi, finanziati qualche anno fa dal Ministero della Cultura, insieme ai lavori di restauro della Cattedrale Santa Maria Annunziata, attualmente in corso”.

Il progetto, presentato al Ministero, dalla Direzione Regionale Musei Lazio e per il quale presto sarà presentato il Piano esecutivo, riguarda essenzialmente, spiega la sindaca di Priverno, “la sostituzione completa delle strutture lignee esistenti, sia principali che secondarie, mantenendone la tipologia di materiale e l’immagine originale. Oltre a tale sostituzione, l’intervento prevede l’irrobustimento dei collegamenti tra gli elementi lignei e una migliore organizzazione delle strutture secondarie, quali travetti ed arcarecci".

“Ci piace sottolineare - conclude poi Bilancia - che solo qualche anno fa si era ben lontani dalla situazione di oggi che vede il Borgo di Fossanova in particolare, ma anche il resto della città di Priverno, al centro di un grande interesse da parte delle Istituzioni e di tanti altri soggetti portatori di interessi vari, coinvolti attivamente in un processo di valorizzazione e di promozione del nostro importante patrimonio storico, architettonico, enogastronomico e, più in generale, culturale, che sta dando buoni frutti. Il lavoro della nostra amministrazione, dei nostri Musei, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, sostenuto dalla Regione Lazio, dal Ministero della Cultura, da altri Enti pubblici e soggetti vari, ha ormai intrapreso la via giusta. Siamo grati a tutti coloro che in un modo o nell’altro contribuiscono a questo grande progetto”.