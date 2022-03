Abolizione del Green Pass: raccolta firme di Fratelli D’Italia in centro a Latina

Anche Fratelli d’Italia Latina scende in piazza per chiedere l’abolizione del Green Pass, aderendo alla campagna nazionale di raccolta firme proposta da Giorgia Meloni. Il gazebo sarà allestito sabato 26 marzo dalle 15.30 alle 18.30 lungo corso Della Repubblica, angolo con via Eugenio Di Savoia (accanto allo store H&M).

“Riprendiamo le attività in piazza come piace a noi - spiega il coordinatore provinciale senatore Nicola Calandrini - e lo facciamo con tre attività molto importanti: la raccolta firme per chiedere l’abolizione del green pass, la campagna informativa sulla necessità di prorogare la scadenza delle cartelle esattoriali, e la campagna tesseramenti 2022.

Sul Green Pass, ne chiediamo l’abolizione perché si sta rivelando solo uno strumento per contrastare la ripresa economica più che per impedire il diffondersi dei contagi. Sulle cartelle esattoriali, siamo in presenza di una grave emergenza che il Governo ha deciso di ignorare, notificando gli avvisi di pagamento, incurante delle conseguenze di una crisi economica dovuta alla pandemia che porterà tanti italiani a non poter pagare. Infine, proseguiamo la campagna tesseramenti che è già decollata con numerose adesioni. Vogliamo migliorare ulteriormente il risultato del 2021 dove Latina si è confermata una delle province italiane con il più alto numero di iscritti”.

“Fratelli d’Italia è la sola ad opporsi alle scelte senza senso del Governo che si ostina a mantenere il Green Pass anche se è palese che non sia affatto un freno ai contagi, e vessa gli italiani notificando cartelle esattoriali in un momento di forte difficoltà economica - aggiunge il portavoce comunale Gianluca Di Cocco -. Sabato con la raccolta firme dimostreremo ancora una volta che gli italiani la pensano come noi e che questo governo non li rappresenta e non fa i loro interessi”.