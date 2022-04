Repressione degli abusi edilizi, a Sermoneta un nuovo regolamento per le sanzioni

C’è anche quello per l’applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi tra i regolamenti che sono stati approvati nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Sermoneta tornato a riunirsi in presenza nella mattinata di ieri, martedì 26 aprile. Nel regolamento sono contenute le norme che disciplinano la repressione degli abusi edilizi e le sanzioni pecuniarie da corrispondere al Comune nel caso di un’opera abusiva ed è frutto della stretta avviata dall’Amministrazione nel controllo del territorio per il rispetto delle regole.

“Le sanzioni - spiegano dal Comune - sono determinate in base alla tipologia di titolo abilitativo e distingue le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo. Il regolamento recepisce anche le norme del Codice del beni culturali del 2004 che riguardano gli abusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, definendo i criteri sanzionatori. Il nuovo regolamento, a differenza di quello precedente, prevede anche la possibilità di rateizzare le sanzioni”.

E’ stato approvato poi anche il regolamento sulla biblioteca comunale che per la prima volta norma le attività della biblioteca, attualmente ospitata al primo piano del centro civico di Monticchio: gli accessi, le consultazioni e le donazioni di libri. Il regolamento, redatto sulla base delle linee guida regionali, consentirà al Comune di Sermoneta di accreditare la biblioteca comunale tra i Luoghi della cultura della Regione Lazio.

E’ stato varato inoltre il regolamento dell'archivio storico comunale, adeguato ai dettami della legge regionale 24 del 2019 e al regolamento attuativo del 2020, introducendo per la prima volta la possibilità di consultare telematicamente i documenti, grazie al lavoro di digitalizzazione dell’archivio avviato dall’amministrazione comunale. L’archivio storico di Sermoneta, ospitato presso l'ex Chiesa dell’Annunziata, è composto da migliaia di documenti suddivisi in tre macro aree: l’antico regime, il periodo francese e restaurazione, il Regno d’Italia e la Repubblica. Alcuni dei documenti presenti risalgono anche al XVI secolo.

Il Consiglio comunale ha infine deliberato all'unanimità il protocollo di intesa con il Comune di Cori per la gestione in forma associata degli interventi di Rigenerazione urbana.