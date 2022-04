Accoglienza dei profughi ucraini: il sindaco di Minturno al focus con Renzi su Radio Leopolda

Ci sarà anche il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli tra gli ospiti dello speciale di Radio Leopolda con Matteo Renzi e alcuni dei primi cittadini italiani impegnati nell'accoglienza dei profughi ucraini sul territorio.

Lo speciale dal titolo “L'Italia che accoglie” ci sarà alle 17 sulla radio ufficiale di Italia Viva e vedrà tra i protagonisti oltre al sindaco Stefanelli anche i colleghi Ciro Bonajuto di Ercolano, Isabella Conti di San Lazzaro di Savena, Giampiero Veronesi di Anzola dell'Emilia, Davide Bendinelli di Garda, Nicola Cesari di Sorbolo Mezzani a Parma, Giuseppe Licata di Lozza a Varese e Marta Giovannini di Verduno a Cuneo.

Come fanno sapere da Italia Viva con una nota, i primi cittadini dialogheranno con Matteo Renzi sul tema della prima accoglienza e dell'integrazione dei profughi ucraini nel nostro territorio. Interverranno nel dibattito anche la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Elena Bonetti, per fare il punto sui minori accolti in Italia, il sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto che fornirà il quadro della situazione generale, ed i parlamentari Maria Chiara Gadda e Marco di Maio.