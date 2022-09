Carcere di Santo Stefano: accordo tra Regione, Comune e Ministero per il recupero

Un accordo quinquennale tra Regione Lazio, Ministero della Cultura, Agenzia del demanio e Comune di Ventotene per promuovere il recupero, la conservazione e la gestione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano. La giunta del Lazio ha approvato oggi, 13 settembre, l'accordo, commentato così dal presidente Nicola Zingaretti: "Vogliamo essere tra i protagonisti della rinascita di Ventotene - ha dichiarato - un luogo magnifico che profuma di storia e dove sono nati il sogno e l’idea di un’Europa unita, simbolo di libertà e di pace, un luogo dal forte impatto storico e culturale".

Il patto, come chiarisce il presidente della Regione, ha due principali obiettivi: definire una strategia condivisa di valorizzazione del complesso e costituire un soggetto giuridico a cui affidarne la gestione. "Attraverso la sinergia e la collaborazione tra gli enti coinvolti nel progetto e con il coordinamento del commissario straordinario Silvia Costa - spiega ancora Zingaretti - vogliamo assicurarci che il bene possa tornare a disposizione della comunità, rispettando i vincoli storico-paesaggisti in un’area fortemente protetta per le sue peculiarità e allo stesso tempo le caratteristiche di un’isola dalla bellezza unica. Mediante la creazione di una fondazione ad hoc progetteremo tutti insieme un nuovo percorso turistico, culturale, ambientale ed artistico in grado di rendere fruibile e accessibile ai cittadini e ai turisti lo storico complesso, lasciandolo ancorato alle proprie radici".