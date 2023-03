Incontro con il ministro Lollobrigida: tra i temi anche la moria del kiwi e l’emergenza siccità in provincia

“Dal ministro Lollobrigida impegno per tutelare il Made in Italy in Europa”: è il parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi a fare un bilancio dell’incontro che ieri c’è stato a Bruxelles con l’esponente del Governo di Giorgia Meloni durante il quale sono state affrontate anche le criticità della provincia pontina, dalla moria del kiwi all’emergenza siccità.

“Siccità, nutriscore, emergenza agricoltura con salvaguardia delle eccellenze italiane: sono questi alcuni dei temi affrontati durante l’incontro tra il ministro italiano dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e gli europarlamentari italiani. Come Gruppo ID abbiamo ribadito la necessità di un impegno costante a difesa del made in Italy e in primo luogo per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari. Dal ministro - ha spiegato Adinolfi - abbiamo avuto ampie rassicurazioni sulla condivisione delle nostre battaglie, dall’etichettatura del vino al Nutriscore fino agli alimenti sintetici. Argomenti che mostrano un vero e proprio tentativo di demonizzazione dei prodotti italiani da parte dell’Europa. Da parte nostra sentiamo forte il dovere di difendere il nostro modello produttivo e l'offerta di qualità italiana”.

“Al ministro Lollobrigida ho in particolare illustrato la situazione che attanaglia la nostra provincia con riferimento alla moria del kiwi e all’emergenza siccità. Le imprese agricole sono in particolare difficoltà proprio in relazione a questi delicati argomenti e vogliono risposte e sostegno da parte delle istituzioni perché la situazione è grave" ha aggiunto l'eurodeputato pontino che ha spiegato anche come un altro tema trattato sia stato quello "della transizione verde che rappresenta certamente una sfida da vincere ma con tempi e modi che non vadano a inficiare e danneggiare le imprese e le famiglie. Sul tema nutriscore, poi, sono soddisfatto del sostegno che il Governo italiano mostra alle battaglie fin qui sostenute dal Gruppo ID a Bruxelles e Strasburgo, orientate a difendere i prodotti Made in Italy da una assurda criminalizzazione.

L’impegno all’Europarlamento sarà ancora una volta il massimo per difendere le eccellenze italiane e fare in modo che la legislazione europea sia giusta, equa e non penalizzante” ha poi concluso Adinolfi.