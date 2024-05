Aggressioni e violenze tra minorenni, Valletta a Fiore: “Si evitino strumentalizzazioni politiche”

Resta al centro del dibattito politico il tema della sicurezza sopratutto dopo gli ultimi episodi di aggressioni e di violenze tra giovanissimi, anche minorenni, nel centro di Latina. Nelle scorse ore il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Vincenzo Valletta, ha replicato alla consigliera del Pd Daniela Fiore che ha presentato sul tema una interrogazione a risposta scritta alla sindaca Matilde Celentano.

“Sul tema delle aggressioni e del proliferare di baby gang e fenomeni di microcriminalità a Latina si devono evitare strumentalizzazioni politiche. L’opposizione deve dimostrarsi responsabile e agire in maniera compatta con la maggioranza, perché arginare e debellare il verificarsi di tali accadimenti deve essere un obiettivo comune, apartitico e scevro di qualsiasi contaminazione ideologica”, ha detto Valletta.

“Resto basito nel leggere sulla stampa locale dell’interrogazione presentata dalla consigliera Daniela Fiore. Il contenuto è di certo condivisibile ma ha pienamente il sapore della strumentalizzazione politica, considerato che il sottoscritto, insieme ai consiglieri di Lega e Udc, ha presentato una mozione ad hoc. Mozione che - aggiunge il capogruppo della Lega a Latina -, come ben sa la consigliera Fiore, verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale fissato per il 9 maggio e impegna la sindaca e la giunta a istituire uno stanziamento economico per l’attivazione di un servizio di pronto intervento e pattugliamento da parte della polizia locale, l’istituzione di un ‘comitato comunale’ formato dai rappresentanti delle diverse istituzioni del territorio e un tavolo di lavoro tra tutte le forze dell’ordine finalizzato a incrementare gli interventi di controllo e sicurezza. Perché interrogare il primo cittadino sul tema quando lo stesso verrà affrontato apertamente in Consiglio comunale, dove tra l’altro – come auspico – possono intervenire tutte le forze politiche che lo compongono?

Quello palesato dalla consigliera Fiore non è certo un buon modo di fare politica - aggiunge poi Valletta -. Tutt’altro. È evidenza dell’atteggiamento disfattista, saccente e per niente inclusivo di una certa opposizione, la stessa che in precedenza, seduta tra gli scranni della maggioranza, non ha fatto nulla per arginare la microcriminalità e incrementare la sicurezza, se non promuovere le solite passerelle fatte di slogan e tanto fumo. Ribadisco - conclude Valletta - sull’argomento bisogna agire subito e in piena sinergia stando alla larga dalle contrapposizioni partitiche, ragion per cui mi auguro che la mozione possa essere condivisa e approvata all’unanimità da tutta l’assise, nessuno escluso. Oggi, almeno su questo fronte, l’opposizione deve dimostrare grande senso di responsabilità, deve sedere accanto ai colleghi di maggioranza e condividere insieme possibili soluzioni. Lo dobbiamo alla nostra città, nel rispetto di tutti coloro che sono stati vittima di tali aggressioni”.