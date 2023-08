Ufficio del Comune in uso ad Agostino Marcheselli: l’interrogazione dell’opposizione

L’opposizione torna ancora sul “caso Marcheselli” e lo fa con una interrogazione presentata in maniera unitaria per ottenere chiarimenti dall'amministrazione. Già nelle scorse settimane i partiti di minoranza in Consiglio comunale - Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032 - avevano presentato una lettera ufficiale per capire le ragioni della presenza negli uffici comunali, senza alcun titolo né incarichi ufficiali, dell’ingegner Agostino Marcheselli, capo di gabinetto dell’allora sindaco Vincenzo Zaccheo.

Ora gli stessi consiglieri - Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton per Lbc; Maria Grazia Ciolfi per M5S; Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi per il Pd; Nazzareno Ranaldi Per Latina 2032 - hanno presentato un’interrogazione formale rivolta alla sindaca Matilde Celentano, al presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero, all’assessora al Patrimonio Ada Nasti e all’assessore al Personale Andrea Chiarato.

“Premesso che le stanze del Comune sono destinate agli impiegati, agli amministratori comunali o destinate, tramite apposite delibere, contratti di locazione o comodato, ad altra attività; Considerato che in una stanza del Comune troverebbe sede e svolgerebbe attività lavorativa l’ing. Agostino Marcheselli – si legge nel testo dell’interrogazione - Verificato che lo stesso Marcheselli non risulterebbe titolare di impiego pubblico, di carica amministrativa, né di alcun ruolo nell’organizzazione comunale; si chiede a che titolo l’ingegner Agostino Marcheselli lavora in una stanza comunale, che attività svolge, che contratto di lavoro pubblico ha sottoscritto o quale locazione o comodato ha stipulato con il Comune in caso di attività privata, quale compenso riceve se impiegato o quale canone versa, invece, per l’uso privato della stanza”.

“Agostino Marcheselli, capo di Gabinetto dell’allora sindaco Vincenzo Zaccheo e protagonista di quella stagione politica da dimenticare – commentano i consiglieri – è stato visto aggirarsi nei corridoi del Comune, prendere posto negli uffici comunali con le persone in attesa, maneggiare e tenere sotto chiave documenti ufficiali e dispensare consigli durante le sedute del Consiglio Comunale. A che titolo? Lo abbiamo già chiesto e non abbiamo ricevuto risposta. Così abbiamo presentato ufficialmente, nella giornata di ieri, un’interrogazione a risposta orale immediata alla sindaca, all’assessora al Patrimonio, all’assessore al Personale e al presidente del Consiglio. La pubblica amministrazione deve agire nell’interesse pubblico, ma la nuova amministrazione sembra muoversi ignorando norme e regolamenti ai quali per prima dovrebbe portare rispetto. Ora attendiamo con fiducia una risposta ufficiale in aula consiliare”.