Agricoltura: nel Lazio più di un ettaro su cinque è biologico

All’Italia piace il bio e, il Lazio, non fa eccezione. Nel primo anno di applicazione della nuova PAC, la politica agricola comune dell’Unione europea, nello stivale sono aumentate sia le superfici agricole coltivate biologicamente che il numero di operatori.

I dati del rapporto Bio in cifre, presentato oggi a Bracciano in occasione dell’ormai tradizionale “Appuntamento con il bio”, indicano un incremento del 4,5% della Sau biologica sul 2022, mentre il numero di operatori (produttori, trasformatori, importatori) cresce dell’1,8%, un ritmo molto più blando rispetto al +7,7% dell’anno precedente. Questi sono i dati a livello nazionale. Per quanto riguarda la regione Lazio, le informazioni del rapporto Bio, curato da ISMEA in in collaborazione con il CIHEAM BARI nell’ambito del programma MASAF “Dimecobio”, fanno emergere dati interessanti.

Nella regione, infatti, l’incidenza della superficie agricola utile destinata al bio raggiunge il 27 per cento. È un dato che colloca il Lazio anche oltre la media nazionale che, pur in crescita, si attesta al 19,8%. Significa che un ettaro su cinque, in Italia, è destinato a coltivazioni bio. Nel Lazio l’incidenza è addirittura superiore, perché supera un ettaro ogni quattro, nonostante un lieve calo registrato nel 2023.

Con il passaggio alla nuova programmazione della Politica agricola comune e il cambiamento di alcune regole – viene evidenziato nel Rapporto - sono emerse alcune criticità sia dal lato delle amministrazioni regionali, che hanno dovuto revisionare una macchina organizzativa collaudata dopo anni di politiche di sviluppo rurale, cimentandosi per la prima volta con la programmazione delle misure del primo pilastro, sia dal lato delle aziende beneficiarie, nella difficile impresa di orientarsi nel fitto reticolato di vincoli, impegni e interventi, con questi ultimi talvolta in concorrenza tra loro per la non cumulabilità degli aiuti.

Uno scenario reso ancora più complesso dall’inasprimento, protrattosi nel 2023, dei costi di produzione, che ha accentuato nel settore la dipendenza dai sussidi pubblici, in un contesto aggravato dagli eventi climatici avversi che hanno colpito diverse aree del Paese, rendendo le operazioni in campagna, soprattutto per le aziende biologiche, più onerose e difficoltose anche nella gestione agronomica.

“Il rapporto presentato oggi – ha affermato il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo – è un’ulteriore conferma della consolidata leadership del nostro Paese a livello europeo, e non solo. L’Italia del biologico continua a crescere, sia per superfici sia per numero di operatori. Quasi il 20 per cento di Sau agricola è bio, un dato che ci proietta a raggiungere prima del 2030 il target Ue del 25%. Un trend positivo – ha proseguito D’Eramo - che potrà ulteriormente migliorare grazie alle numerose misure messe in campo in questi mesi: dall’approvazione del Piano d’azione nazionale per la produzione biologica ai provvedimenti a sostegno dei biodistretti e delle filiere bio. Puntiamo ora a realizzare quanto prima il Marchio del biologico italiano: unito a una corretta informazione e comunicazione potrà sostenere un rilancio dei consumi interni e la crescita sui mercati esteri, per continuare così anche in futuro a essere leader nel settore”.

Tornando ai dati sul Lazio, la ricerca mostra un’alta tendenza ad avere, in regione, dei produttori esclusivi (78,1%) con un’ alta percentuale di colture foraggere (28,1) e di coltivazioni destinate a produrre cerali (15,7%). Consistente è anche la coltivazione regionale di olivi biologici visto che incidono dell’8,2% sul totale delle superfici agricole utili destinate al bio.

“Il biologico è centrale nelle ambizioni green dell’Europa e dell’Italia – ha dichiarato il Presidente ISMEA Livio Proietti - e lo dimostra anche la pluralità di interventi normativi e di azioni strategiche che il nostro Paese ha riservato al settore, tra cui il Piano nazionale per la produzione biologica, varato quest’anno, e il decreto del 2023 che esalta il ruolo e l’importanza dei biodistretti, come quello del Lago di Bracciano e Martignano, di cui oggi abbiamo potuto apprezzare le qualità. Dopo anni difficili, dovuti soprattutto ai forti aumenti dei prezzi seguiti allo shock energetico del 2022, il settore deve adesso recuperare appeal agli occhi dei consumatori – ha aggiunto Proietti - oggi disorientati dai tanti prodotti che si fregiano di messaggi allusivi alla salute e alla sostenibilità, ma che a differenza del biologico, non sono sottoposti a rigidi controlli e a rigorose regole di produzione”.

L’incontro, moderato dalla conduttrice e autrice Francesca Romana Barberini ha visto susseguirsi, dopo i saluti del sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, gli interventi del Dirigente ISMEA Fabio del Bravo, che ha illustrato i principali numeri del settore, della Dirigente MASAF Stefania Mastromarino, che ha fatto il punto sull’attuazione del Piano di Azione Nazionale per il biologico, del funzionario della Direzione agricoltura, sovranità alimentare, caccia e pesca della Regione Lazio Guido Bronchini, che ha presentato il Complemento di Sviluppo rurale della Regione e, infine, della Presidente del Biodistretto laghi di Bracciano e Martignano Barbara Giorgi.

Al termine delle relazioni si è tenuta la tavola rotonda con le Associazioni e le Organizzazioni Professionali di settore, a cui sono intervenuti Giuseppe Romano - Presidente AIAB, Nicoletta Maffini - Presidente AssoBio, Riccardo Cozzo - Presidente Ass.o.cert.bio, Mariagrazia Mammuccini - Presidente Federbio, Francesco Torriani - Coordinatore del settore bio dell’ Alleanza Cooperative Agroalimentari Italiane, Fabio Chessa - Responsabile biologico CIA Anabio, Ignazio Cirronis - Presidente Copagri – Anaprobio, Francesco Giardina - Direttore di Coldiretti Bio, Silvia Piconcelli - Responsabile agricoltura biologica Confagricoltura.