“Al servizio dello sport”: fondi Pnrr per il progetto della Provincia: “Servizi all’avanguardia per un turismo sostenibile"

Fondi del Pnrr per il progetto della Provincia di Latina dal titolo “Al servizio dello sport”. L’Agenzia di Coesione Territoriale ha infatti approvato con decreto generale del 12 dicembre scorso il progetto presentato nell’ambito del bando denominato “Coesione Sociale–Proposte di interventi per servizi e infrastrutture sociali di comunità da finanziare nell’ambito del Pnrr”.

Un progetto nato in un quadro complessivo di tre elaborati approvati con il decreto presidenziale che sono: “Al servizio dello sport”, “Un percorso nella storia: da Fossanova a Terracina” e "Una cantoniera al servizio dello sport".

Per il primo dei tre è stato concesso un finanziamento di 440.758 euro mentre gli altri e due sono stati ammessi ma non finanziati. In particolare “Al servizio dello sport” si pone quali obiettivi specifici lo sviluppo di un turismo sportivo di qualità connesso al trekking, alle e-bike / mountainbike hybrid, e il potenziamento di percorsi che potranno far sviluppare un turismo esperienziale sia come percorsi nella storia che viaggi nel tempo alla scoperta di vigneti, uliveti e ricette antiche. “Obiettivi -spiegano da via Costa - raggiungibili con la realizzazione di rete di ricarica per e-bike, monitoraggio e sicurezza a supporto dello sport, l’installazione punti di ricarica in aree periferiche per e-bike, device, defibrillatori Dea comprensivo di sistemi di monitoraggio in tempo reale dell’efficienza dei dispositivi salvavita, dell’utilizzo postazione di ricarica e telecamera di sicurezza e la realizzazione di un portale unico di conoscenza e divulgazione dello sport (trekking e mountainbike) e delle peculiarità dei territori periferici della provincia di Latina”.

Sono complessivamente 18 i Comuni della provincia interessati:

“E’ una grande soddisfazione avere portato a casa un risultato così importante – sottolinea il presidente Gerardo Stefanelli – che ci consentirà di costruire una rete di servizi all’avanguardia che favoriranno lo sviluppo di un turismo sostenibile sul territorio provinciale con un occhio attento alla tutela dell’ambiente e allo stesso tempo con sistemi tecnologici di ultima generazione”.