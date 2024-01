Alluvione a Itri, un piano da 700milioni di euro per la messa in sicurezza

Oltre 700mila euro per la messa in sicurezza del territorio di Itri, dopo l’alluvione che nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 2021 colpì il paese lasciandolo in ginocchio. Fu una notte da incubo quella per tutto la comunità di Itri; un violento nubifragio causò una colata di fango e detriti che travolse molte zone del paese.

Ieri nel corso della conferenza che si è tenuta nella sala del Consiglio comunale di Itri per illustrare il cronoprogramma di interventi da parte di Astral, il presidente della Regione Lazio ha annunciato i nuovi finanziamenti. "L'alluvione del 3 e 4 novembre 2021 ha profondamente scosso la comunità di Itr, in modo particolare le 220 famiglie evacuate. Lo ricordo molto bene: da presidente della Croce Rossa Italiana, abbiamo offerto sin da subito i primi aiuti: dai droni per monitorare il territorio, ai mezzi per mettere in salvo le persone. A distanza di due anni, la Regione mette a disposizione oltre 700 mila euro per la messa in sicurezza del territorio, attraverso un piano di interventi chiaro e trasparente redatto da Astral - ha spiegato Rocca - Per me era molto importante essere qui, da presidente della Regione Lazio. Ringrazio l'assessora Elena Palazzo per la passione e la determinazione con cui ha sempre rappresentato i bisogni e le istanze di Itri, il prefetto di Latina, Maurizio Falco, il dirigente dell'Area Infrastrutture della Regione, Luca Marta e l'amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo. Non lasceremo mai più sola questa e le altre comunità del Lazio. È un impegno solenne con e con il Lazio", ha concluso il governatore del Lazio.

“Questo è un giorno storico per Itri, colpita nel 2021 da una violenta frana. La presenza della Regione Lazio, con i suoi massimi rappresentanti, per un incontro pubblico, sancisce il cambio di passo della nostra amministrazione già avviato dallo scorso febbraio, dopo il lungo silenzio di chi ci ha preceduto - ha dichiarato l’assessora Palazzo -. Si tratta di un’azione per la quale mi sono battuta fin dal mio insediamento. Voglio ringraziare il presidente Rocca per aver fin da subito preso a cuore la questione. La sua presenza a Itri, per parlare alla cittadinanza e constatare di persona la situazione dell’area, testimonia la volontà di invertire la rotta rispetto al passato”.

Poi Palazzo è entrata nel dettaglio del progetto. “In qualità di soggetto attuatore – ha spiegato poi – Astral provvederà a realizzare, a partire da subito e con una somma stanziata da parte della Regione di 713mila euro, gli studi progettuali e le analisi tecniche necessarie per la messa in sicurezza dell’intera area interessata dalla frana, vale a dire Valle Foce, Valle Colella, Contrada Giovenco e Campiglioni. È importante precisare che, visto l’alto rischio idrogeologico dovuto alla conformazione di questo territorio, è essenziale agire in maniera ponderata. Azioni sbagliate potrebbero infatti addirittura aggravare la situazione. Ecco perché si è deciso, con il supporto dei tecnici, di partire da un’attenta ricognizione per poi passare agli interventi definitivi”.

“Il mio pensiero è stato fin dal primo momento per le famiglie coinvolte. Comprendo bene la loro stanchezza ma penso sia incoraggiante sapere che finalmente la macchina è stata avviata - ha poi concluso l’assessora -. Ringrazio il prefetto Falco per esserci stato vicino fin dal primo momento e insieme a lui tutte le forze dell’ordine che mai hanno mancato di darci il loro supporto fattivo. Grazie all’instancabile lavoro svolto dalla protezione civile nei giorni più difficili. Ora – ha infine concluso - è tempo di voltare pagina e di guardare con ottimismo al prossimo futuro”.