Zone alluvionate a Itri, residenti delusi dal progetto per la messa in sicurezza: “Tempi lunghi”

Sono usciti delusi dall’incontro con la Regione Lazio, alla presenza anche del presidente Francesco Rocca, i residenti di Itri. La conferenza è stata organizzata nella sala consiliare del Comune per illustrare il piano da 700mila euro per la messa in sicurezza delle zone alluvionate dopo la violenta frana che nel novembre 2021 colpì il paese causando ingenti danni e lasciando in ginocchio intere zone.

“Dopo un primo momento di grandi aspettative dato anche dal nutrito schieramento di personalità politiche e istituzionali, arriva l’amarezza per quanto annunciato - commentano i residenti con una nota -. Confermato lo stanziamento dei 700mila euro per la realizzazione del progetto da parte dell’Astral. La fase della progettazione, tuttavia, durerà fino al 9 aprile 2025, come ha spiegato l’ingegner Antonio Mallamo, amministratore unico di Astral, un periodo necessario vista la complessità del sito e fino ad allora neanche una pietra potrà essere spostata”.

“In un istante si frantumano la nostra speranza e la nostra fiducia - spiegano ancora -. Ci stanno dicendo che fino ad aprile 2025, quindi a distanza di 41 mesi dall’evento non si muoverà una pietra, le strade continueranno ad essere chiuse al traffico veicolare, non saranno messi in atto interventi neanche minimi di messa in sicurezza, continueremo a vivere con paura per il permanere dei massi pericolanti che abbiamo sulle nostre teste e soprattutto continueremo ad evacuare ogni qual volta ci sarà una emergenza meteo”.

Dopo la fase della progettazione sarà avviata la fase di reperimento fondi, gare e avvio lavori. “La nostra visione non combacia con i tempi della pubblica amministrazione - spiegano infine dal comitato dei residenti -. Vorremmo che l’Astral prendesse in considerazione interventi immediati da attuare per mitigare il rischio, oltre a definire meglio la zona effettivamente a rischio frana, escludendo dal perimetro le abitazioni che non sono state interessate dall’evento calamitoso, cosa che chiediamo da due anni”.