“Nuovi percorsi ciclabili per una città che guarda al futuro”: iniziativa di Lbc al lido di Latina

L’evento che ogni ultima domenica del mese si ripete sul lungomare di Latina con l’apertura dell'isola pedonale e ciclabile nel tratto sinistro compreso tra Capoportiere e Rio Martino offre l’occasione a Lbc per realizzare un’iniziativa per ribadire l’impegno e la sensibilità sui temi ambientali.

L’appuntamento è per domenica 27 marzo, a partire dalle ore 10. “Saremo lì, in uno degli angoli più suggestivi della città, con il nostro gazebo ed una simbolica bicicletta che rappresenta la svolta ecologica che Lbc ha voluto imprimere, su Latina, in questi anni” ha detto Marino Sabatino, presidente vicario di Lbc in prima linea circa l’organizzazione dell’evento. “L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutte e tutti, perché l’ambiente è il nostro bene più prezioso. Noi ne siamo parte ed è nostro compito proteggerlo perché è la nostra casa, una grande casa comune. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa, sarà un’occasione per confrontarci e discutere insieme di proposte e soluzioni per migliorare la cura del nostro ambiente”.

“Le emissioni di polvere sottili – dichiara la Segretaria Elettra Ortu La Barbera – sono in crescita su tutto il territorio nazionale, l’ultimo report di Legambiente lo certifica. È dovere di tutte e tutti fare qualcosa per contrastare questo problema, ed è onere della politica attivarsi con idee e politiche. Aumentare i tratti di percorribilità ciclabile e favorire la mobilità dolce, che dà benessere ed aiuta a mettersi in connessione con il territorio, è fondamentale. Questa è la strada che abbiamo intrapreso negli ultimi anni, ed è quella che vogliamo continuare a perseguire. L’apertura del tratto tra Capoportiere e Rio Martino va proprio in questo senso”. I lavori in essere, da questo punto di vista, non mancano: “Nelle scorse settimane è stato dato impulso alla realizzazione di una pista ciclabile che collegherà il centro a tre scuole della città (la scuola Media Corradini, il liceo Grassi e l’istituto Castelnuovo di via Bachelet) e poi alla pista ciclabile di via del Lido. All’interno dei lavori della nuova ciclabile, sono previste anche le somme per la riqualificazione di tutto l’anello ciclabile che a questa nuova infrastruttura è collegato. Un altro intervento sarà relativo ad una pista ciclabile che collega le autolinee all’ospedale, quindi al polo universitario. Si tratta di un progetto già finanziato, per il quale andrà solamente fatto un bando”.

“L’ambizione che deve muovere LBC, e l’amministrazione, è quella di arrivare a collegare tutte le zone della città attraverso l’ideazione di nuovi percorsi ciclabili. Lo sguardo deve essere volto al futuro. Nel giorno dello sciopero sul clima (25 marzo, ndr) – conclude Ortu La Barbera - è giusto rilanciare questi buoni propositi che possono rendere Latina, sempre di più, una città sostenibile”.