Ambulanza senza medico sull’isola di Ventotene: pronta l’interrogazione in Regione

Ambulanza senza medico sull’isola di Ventotene: una situazione che ha fatto intervenire i due consiglieri regionale del Pd, Emanuela Droghei e Salvatore La Penna, che hanno deciso di presentare un’interrogazione al governatore del Lazio Francesco Rocca.

"È con grande preoccupazione che ci troviamo costretti a denunciare l'assenza di personale medico a bordo dell'ambulanza dell'isola di Ventotene - dichiarano di due consiglieri del partito Democratico -. La mancanza di un medico non consente, ovviamente, un servizio di soccorso adeguato ai residenti e ai tanti turisti che soprattutto in questi mesi estivi si recano sull'isola. Un'assenza ancora più grave e inaccettabile - aggiungono ancora Droghei e La Penna attraverso una nota - considerando che Ventotene è rimasta l'unica isola a non disporre di un medico a bordo dell'ambulanza, visto che anche Ponza riesce a garantire questo servizio fondamentale per tutta la comunità.

Per questo - concludono i due esponenti del Pd alla Pisana - abbiamo depositato un'interrogazione al presidente Rocca per conoscere quali azioni la Regione intenda mettere in campo affinché anche per Ventotene sia garantita un adeguata possibilità di soccorso”.