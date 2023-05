Amministrative a Latina, due seggi in Consiglio per la lista Udc-Dc: eletti Galardo e Catani

Nella vittoria del centrodestra alle amministrazioni del 14 e 15 maggio che ha portato all’elezione a sindaco di Matilde Celentano si inserisce anche il successo di una delle liste a sostegno della candidata, quella di Udc-Dc che è riuscita a piazzare due dei suoi candidati in Consiglio comunale con il 5,99%. Entrano in Aula, infatti, Maurizio Galardo con 724 preferenze e Nicola Catani con 546.

“Un risultato della nostra lista – commenta Alessandro Paletta, coordinatore provinciale dell’Udc - oltre misura soddisfacente, ma allo stesso tempo è un risultato che non mi sorprende visto che durante le settimane di campagna elettorale avevamo maturato la percezione che il nuovo corso dell’Udc, basato su rinnovamento generazionale e qualitativo, avesse interpretato le richieste di una parte dell’elettorato che probabilmente in assenza della nostra proposta avrebbe disertato le urne. I nostri due consiglieri eletti e la conseguente rappresentanza in giunta direttamente al fianco di Matilde Celentano saranno punto di riferimento per i cittadini e per chi ha già lavorato duramente, un gruppo che sta cementando la base del nostro partito.

Auguro un buon lavoro a Maurizio Galardo e Nicola Catani – continua Paletta – sicuro che sapranno ben interpretare e rappresentare i valori che sono alla base del nostro partito, e al nuovo sindaco di Latina, Matilde Celentano, a cui vogliamo rinnovare la nostra stima e la nostra fiducia. Un grazie voglio rivolgerlo a tutti i candidati impegnati in questa tornata elettorale: il lavoro di ognuno è stato importante per arrivare al grande risultato da cui, oggi, ripartiamo su Latina”.

“Purtroppo, però, la voglia di festeggiare si scontra con la grande preoccupazione che si respira in città dopo l’incendio a due dei chioschi del nostro lungomare, in particolare, all’ultimo chiosco, detto della legalità. L’enfasi dei termini troppo spesso utilizzati dalla passata amministrazione – aggiunge ancora il coordinatore provinciale dell’Udc - come arma di propaganda politica deve ora, con l’amministrazione Celentano, tradursi in azioni concrete a tutela dei cittadini e degli operatori economici. L’opinione pubblica, distratta dalle elezioni, deve immediatamente essere sensibilizzata sul tema e la politica deve intervenire rapidamente a sostegno degli operatori, almeno in termini di prevenzione e sicurezza, attraverso l’immediata installazione della pubblica illuminazione e di sistemi di videosorveglianza. Il tutto, tra l’altro, è accaduto sul nostro lungomare dove sta per iniziare la stagione balneare in una situazione allarmante visto il degrado in cui versa l’intera marina di Latina”.