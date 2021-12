Linee di mandato del sindaco Coletta, Latina nel cuore vota contro: "Scelta di coerenza"

Sull'approvazione delle linee di mandato del sindaco Damiano Coletta, avvenuta nel Consiglio comunale del 23 dicembre, intervengono i consiglieri comunali deò gruppo Latina nel Cuore, Vincenzo Zaccheo, Dino Iavarone, renzo Scalco e Mario Faticoni, che hanno votato contro insieme ai consiglieri di Fratelli d'Italia.

"A differenza della narrazione che ne fa il sindaco, insieme ai suoi consiglieri comunali, il nostro voto contrario alle linee programmatiche è una scelta di coerenza - spiegano i consiglieri di opposizione - Coerenza con il voto espresso dagli elettori che hanno creduto in noi come alternativa a Coletta, coerenza con il programma proposto agli elettori che prevede un grosso lavoro di pianificazione del territorio senza il quale non può partire il rilancio della città. Dopo oltre 60 giorni di tentativi e continui cambi di direzione da parte del sindaco non potevamo prestare il fianco alla continua confusione dei ruoli tra chi deve amministrare la città (sindaco e Giunta) e chi è chiamato a dare indirizzo politico e controllo degli atti amministrativ".

"La confusione - aggiunge il gruppo Latina nel Cuore in una nota - crea alibi a chi non sa fare o peggio ancora fa cose diverse da quello che dice. Noi di "Latina nel Cuore" abbiamo iniziato un nuovo corso politico, e ci proponiamo ai cittadini con chiarezza e trasparenza, in quest'ottica abbiamo detto no alle linee di mandato del sindaco ma allo stesso tempo ci siamo resi disponibili a dare il nostro contributo di idee quando sarà il momento di affrontare i temi cruciali per lo sviluppo della città che deve passare, dopo 50 anni dall'ultimo Prg, attraverso un nuovo piano di programmazione della città e del territorio, per un idea di futuro della città".