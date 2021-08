Ciclovie urbane ad Aprilia: approvato il progetto esecutivo per il tratto da Parco Friuli a via Cattaneo

Con una delibera approvata ieri dalla Giunta, il Comune di Aprilia dà ufficialmente il via libera ai lavori per la realizzazione dell’anello ciclabile di perimetrazione del centro urbano.

Attraverso i fondi garantiti dal finanziamento ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verrà effettuata una manutenzione straordinaria del percorso esistente su via Aldo Moro/via Guido Rossa e poi si procederà con la realizzazione del tratto “Parco Friuli-via Cattaneo”. Il costo dei lavori, secondo quanto contenuto nella delibera, sarà di circa 265mila euro erogati interamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Con la delibera approvata ieri, abbiamo iniziato l’iter per l’avvio di un progetto importante, volto ad incoraggiare la mobilità sostenibile in città – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici e ai Trasporti Luana Caporaso – questo step ci consente di intervenire sul percorso esistente, che da tempo aveva bisogno di una manutenzione e allo stesso tempo di realizzare un tratto dell’anello ciclabile, che unirà anche le aree verdi nel quadrante nord del centro cittadino. A questo nuovo tratto seguirà quindi tutto il percorso che da via Cattaneo raggiungerà il quartiere Europa e si ricongiungerà con Toscanini attualmente in fase di progettazione grazie al finanziamento ottenuto dal programma Primus del Ministero della Transizione Ecologica”.