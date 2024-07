Arresti ad Aprilia, il caso in commissione parlamentare antimafia

Saranno ascoltati in Commissione parlamentare antimafia il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Francesco Lo Voi e la procuratrice aggiunta Ilaria Calò, titolari dell'inchiesta che ha portato alle 25 misure cautelari eseguite lo scorso mercoledì 3 luglio ad Aprilia.

L’audizione, in quella che è denominata “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere” presieduta da Chiara Colosimo, è prevista a una settimana esatta dalla maxi operazione che ha visto finire ai domiciliari anche l’ormai ex sindaco di Aprilia Lanfranco Principi (il giorno successivo ha rassegnato le sue dimissioni) d è fissata alle 14 di mercoledì 10 luglio.

In riferimento alle indagini che hanno portato all’operazione di Aprilia, il procuratore capo Lo Voi in conferenza stampa ha dichiarato che queste “confermano che i gruppi di natura mafiosa cosiddetti autoctoni, cioè non direttamente derivanti dalle case madri mafiose storiche di ‘Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra, non solo esistono e continuano a esistere, ma continuano a espandere la loro presenza sul territorio, la loro occupazione. Perché la loro non è più un’infiltrazione ma sta diventando occupazione di una parte della pubblica amministrazione”. "L'associazione mafiosa controllava completamente il Comune di Aprilia dal punto di vista economico-imprenditoriale e dal punto di vista amministrativo", ha detto poi la procuratrice aggiunta della Dda Ilaria Calò, entrato più nel dettaglio. "Nelle indagini sono emersi rapporti con il clan dei Casalesi e con quello dei Polverino. Inoltre sono emersi legami con la pubblica amministrazione", ha aggiunto.

In particolare nel corso della conferenza è stata citata una frase che in una intercettazione agli atti ha pronunciato uno degli indagati: “Faremo il comune nel comune". “Un problema di un apriliano diventerà quello di tutti gli apriliani”, è stato poi detto anche in un’altra intercettazione.

Intanto nel tardo pomeriggio di ieri ci sono state le dimissioni in blocco di Consiglio comunale e Giunta, dopo quelle del sindaco Principi, aprendo di fatto la strada al commissariamento dell’Ente.