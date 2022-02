Aprilia, due nuovi assessori in Giunta: entrano Giorgio Giusfredi e Michela Biolcati Rinaldi

Sono Giorgio Giusfredi e Michela Biolcati Rinaldi i due nuovi assessori che vanno a completare la composizione della Giunta e allargano il perimetro della maggioranza civica in Comune ad Aprilia. Ieri mattina il sindaco Antonio Terra ha firmato le nomine. A Giorgio Giusfredi è stata affidata la delega all’Urbanistica e a Michela Biolcati Rinaldi quella all’Ambiente.

Chi sono Giorgio Giusfredi e Michela Biolcati Rinaldi

Giorgio Giusfredi è consigliere comunale; è stato a lungo dirigente scolastico in Città e nel corso delle ultime elezioni amministrative è stato candidato Sindaco con una coalizione di centrosinistra. La nomina in Giunta sancisce di fatto un allargamento della maggioranza, a conclusione di un dialogo iniziato già oltre un anno e mezzo fa. Quello di Michela Biolcati Rinaldi, invece, è un ritorno in Giunta come assessora all’Ambiente, incarico già ricoperto dal 2018 al 2020, dopo esser stata a lungo consigliera comunale e poi assessora ai Servizi Sociali nel biennio 2012-2013. Biolcati appartiene alla Lista Terra, la formazione creata in occasione delle ultime elezioni amministrative, che in Consiglio comunale può contare su due consiglieri: Vincenzo Giovannini e Mariana Iulian.

La presentazione

“Voglio ringraziare pubblicamente il coordinamento delle liste che compongono questa maggioranza civica – ha commentato il sindaco Antonio Terra nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei nuovi assessori, tenuta questa mattina – siamo soddisfatti per queste nomine che rappresentano un rafforzamento della compagine civica e sono premessa di un lavoro continuo per un ulteriore allargamento ad altre forze politiche cittadine. Sono certo che i nuovi assessori sapranno portare nuove energie e contributi migliorativi ai tanti progetti messi in campo in questi anni e alle sfide che ci attendono già nei prossimi mesi. Penso ai diversi progetti legati al PNRR che coinvolgono sia l’urbanistica che l’ambiente”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il primo cittadino ha anche salutato la nuova consigliera comunale Alessandra Addesse, che subentra a Giorgio Giusfredi.

“Per noi – ha aggiunto il neo assessore all’Urbanistica – questo è un punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza. La decisione ufficializzata oggi nasce da lontano: il dialogo è iniziato oltre un anno fa ed è stato improntato alla responsabilità che la situazione che stiamo vivendo da due anni, con la pandemia da Covid19 in atto, ci chiede. Non siamo noi ad esser cambiati, ma è cambiato il mondo attorno a noi e oggi siamo chiamati a gestire fenomeni e criticità diverse, oltre che risorse inaspettate. Proprio le risorse assegnate alle Città dal PNRR ci chiedono di esser celeri e al contempo garantire la qualità di investimenti e opere”.

“Per me questo non è un nuovo ingresso – ha invece affermato l’assessora Biolcati Rinaldi – io sono nata in questa coalizione, questa è la mia famiglia da sempre. Oggi fa piacere che la scelta del Sindaco e della maggioranza siano ricadute su di me: è un segno della stima reciproca che ci lega. Da parte mia, anche dopo le vicende del 2020, non è mai venuta meno la convinzione e l’adesione al progetto politico di cui in questi anni la coalizione civica si è fatta promotrice”.