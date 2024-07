Nominato il commissario di Aprilia: sarà il prefetto in pensione Paolo D'Attilio

Sarà Paolo D'Attilio, prefetto in pensione, a guidare l'amministrazione comunale di Aprilia fino alle prossime elezioni. La nomina è stata formalizzata dalla prefettura dopo le dimissioni del primo cittadino Lanfranco Principi, rassegnate nei giorni scorsi dopo l'arresto, e dopo quelle dei 22 consiglieri e della giunta, ufficializzate invece nella giornata di lunedì 8 luglio.

La vicaria del prefetto, Monica Perna, ha dunque ufficialmente sospeso il Consiglio comunale e nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'ente. Si chiude dunque con un commissariamento l'amministrazione guidata da Principi, travolta dall'inchiesta della Dda di Roma che nei giorni scorsi ha portato a un'ondata di arresti che hanno permesso di smantellare un'associazione di tipo mafioso che faceva capo a Patrizio Forniti. Contesualmente è stata inoltrata al ministero dell'Interno la proposta di scioglimento del consiglio comunale.

Il commissario si insedierà ufficialmente nei prossimi giorni, mentre non si esclude che la prefettura possa richiedere per il Comune di Aprilia una commissione d'accesso per valutare i condizionamenti dell'organizzazione criminale nell'attività amministrativa e politica, come avvenuto nei Comuni di Anzio e Nettuno. Per questa valutazione tuttavia sarà necessario attendere l'insediamento della nuova prefetta di Latina Vittoria Ciaramella e la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza.