Aprilia, via libera del Consiglio comunale al Bilancio di previsione

Via libera dal Consiglio comunale di Aprilia al Bilancio di previsione, il primo della Giunta guidata da Lanfranco Principi. Il documento è passato con 16 favorevoli.

“Raggiungere questo risultato non è stato così semplice e scontato – commenta il primo cittadino - La sentenza sul vecchio esproprio dell’area che ospita il parco Falcone e Borsellino, condannava l’ente a corrispondere circa 20 milioni di euro, ai quali la controparte non era disposta a rinunciare. Con quelle somme, senza l’accordo transattivo e il mutuo alla Cassa depositi e prestiti, non avremmo mai potuto chiudere questo bilancio. Sono stati momenti difficili, perché dichiarare dissesto avrebbe voluto dire costringere la città a rinunciare ai servizi accessori, ma che di fatto sono di vitale importanza nella vita quotidiana dei cittadini. Siamo riusciti insieme a chiudere un bilancio di tutto rispetto. Ringrazio anche l’opposizione, che pur non avendo votato oggi il bilancio come il gioco delle parti politiche sembra imporre, nel caso della trattiva per l’esproprio ha contribuito al risultato, mantenendo il silenzio e la riservatezza necessarie”.

“Pur in un contesto molto complicato in cui ci troviamo ad agire - ha rimarcato l’assessore alle Finanze Gemma Stampatore - abbiamo evitato di pesare sui bilanci familiari già messi in difficoltà dalla crisi e dall’aumento del costo della vita. Attraverso le pagine del documento programmatico, prende forma la volontà politica di questa amministrazione di non permettere che le criticità del passato che siamo riusciti a metterci alle spalle, potessero pesare ulteriormente sulle spalle dei cittadini”.

Durante il consiglio comunale, il sindaco Lanfranco Principi ha commentato il suo recente ingresso nell’ufficio di Presidenza di Egato4. “La mia missione principale- ha dichiarato - è quella di dare il giusto valore ad Aprilia a livello provinciale, regionale e nazionale. Negli anni spesso questa città è stata gestita con vedute anguste e ogni giorno mi batto perché questo possa cambiare. Ritengo doveroso restituire ad Aprilia, seconda città della provincia di Latina, la dignità e lo spazio che merita e che non ha avuto in questi 15 anni”.