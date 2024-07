Mafia ad Aprilia, dopo l'arresto il sindaco Principi si dimette

Dopo la bufera che lo ha travolto, con l'arresto di ieri in esecuzione di una misura ai domiciliari nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Dda, il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica che aveva assunto a maggio del 2023, sostenuto da una coalizione di centrodestra.

Le dimissioni sono state protocollate in Comune dal suo legale di fiducia, l'avvocato Andrea Barbesin. Ma arrivano quando era già stato ufficializzato dalla prefettura di Latina un provvedimento di sospensione dall'incarico.

A darne notizia è il sindaco facente funzioni Vittorio Marchitti: "In queste ore travagliate che hanno scosso l'intera città - dichiara - ho assunto l'onere di facente funzioni, consapevole della gravità della situazione e del peso del compito. Per questa fase di transizione - aggiunge Marchitti - assolverò ai miei doveri nei tempi previsti dalla legge in attesa del commissariamento, con un carico di responsabilità ulteriore, nell’esclusivo interesse dei cittadini di Aprilia e delle istituzioni, confidando nel lavoro della magistratura. La scelta di responsabilità assunta dal sindaco va esattamente nella direzione di tutelare questo ente. Siamo fiduciosi che saprà chiarire la sua posizione”.

L'ex primo cittadino è accusato di scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, turbativa d'asta. Nell'inchiesta è finita la precedente tornata elettorale, quella del 2018, quando Principi era stato eletto e aveva assunto, durante l'amministrazione di Antonio Terra, la carica di vice sindaco. Nell'inchiesta sono finiti i suoi contatti con alcuni esponenti del gruppo criminale per garantirsi un pacchetto di voti. Dopo le elezioni, da amministratore eletto con diverse deleghe, avrebbe poi operato per favorire alcune ditte riconducibili a membri del clan.