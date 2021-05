Cambio all’interno della Giunta che guida l’Amministrazione di Aprilia: Gianluca Fanucci è il nuovo assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione. Questa mattina Fanucci ha accettato la nomina dopo che ieri il Sindaco Antonio Terra aveva firmato l’atto di affidamento delle deleghe, contestualmente alla revoca dell’incarico ad Elvis Martino.

“La sostituzione - spiegano dal Comune - è frutto di una specifica richiesta avanzata nei giorni scorsi dalla lista Rete dei Cittadini per Aprilia, con l’intenzione di dar spazio ad una delle figure storiche del movimento politico ed intensificare il lavoro con le associazioni cittadine e gli istituti scolastici apriliani, già avviato da Martino”.

“Voglio ringraziare Elvis per il lavoro condotto in questi anni – commenta il Sindaco di Aprilia, Antonio Terra – le attestazioni di stima arrivate in questi giorni, rendono ragione alle energie e alle capacità messe in campo fino ad oggi. Sono certo, come ho già avuto modo di dire a lui personalmente, che quello di Elvis sia un semplice arrivederci e che anche nei prossimi anni, Martino saprà dare il suo apporto all’azione amministrativa”.

Classe 1980, commerciante, Fanucci è segretario della Rete dei Cittadini per Aprilia dal 2018. A lui, con l’atto firmato ieri e in pubblicazione sull’Albo pretorio, il sindaco ha conferito quindi le deleghe alla Pubblica istruzione, alla Cultura, alle Politiche giovanili, all’informatizzazione dei servizi al cittadino e alla Pace. “A Gianluca, oltre al consueto benvenuto, rivolgo i miei migliori auguri per un buon lavoro – conclude il primo cittadino – so per certo che saprà spendersi con energia per il bene della Città e avrà la capacità di ascoltare il ricco tessuto apriliano, per poter offrire le risposte più adatte a garantire la crescita di un settore, quello culturale, da sempre protagonista della vita cittadina”.