Impianti di trattamento rifiuti, Aprilia: "Pronti alle barricate contro eventuali nuovi siti"

“Nessun nuovo impianto di raccolta del materiale inerte residuo del trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati sul territorio del Comune di Aprilia”.

A parlare è il sindaco Antonio Terra il quale torna a ribadire la posizione dell’amministrazione e dell’intera comunità sulla questione discariche e dice no ad un’altra servitù per la città. “Lo ribadiamo con forza per l’ennesima volta – sottolinea - alla luce di notizie secondo le quali tra le ipotesi più idonei del commissario regionale dove collocare l'impianto di raccolta del materiale inerte ci sarebbe anche Aprilia. Faremo le barricate contro soluzioni di questo tipo perché non accetteremo nessuna decisione calata dall’alto. Sui tavoli provinciali da tempo stiamo ragionando su questo tema e di concerto con tutte le istituzioni provinciali abbiamo deciso di tutelare tutte quelle realtà che, come Aprilia, in termini di rifiuti hanno già dato”. Terra ricorda come sul territorio di Aprilia esistono già impianti importanti di lavorazione dei rifiuti che vanno al di là delle esigenze della provincia di Latina, impianti che hanno caratura regionale e che “spesso hanno aiutato altri Comuni come Roma: nuove progettualità – aggiunge - andrebbero a pesare sul territorio in maniera sproporzionata e in modo ingiusto”.

“Ribadisco, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità apriliana che rappresento – conclude - che Aprilia non accetterà nessuna ipotesi di nuovi impianti. Siamo pronti a tutelare il nostro territorio con ogni mezzo e in ogni sede. Con convinzione continuiamo l’azione intrapresa in questi anni di riqualificazione e risanamento del nostro territorio e gestione della raccolta differenziata che fa del nostro Comune uno dei più virtuosi con percentuali che superano il 70%”.