Impianto di depurazione delle acque reflue ad Aprilia, ok della Provincia al potenziamento

Potenziamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue di via del Campo ad Aprilia: arriva il via libera dal Settore Ambiente della Provincia di Latina.

Un’autorizzazione che consente di abilitare l’impianto per una maggiore portata passando dal servire gli attuali 70mila abitanti a 90mila e soprattutto di ricevere anche gli scarichi industriali che finora, proprio a causa della portata limitata, non potevano essere ammessi.

“Era stata la Conferenza dei sindaci dell’Ato 4 a deliberare la copertura straordinaria dei costi per gli interventi necessari ad ultimare il progetto predisposto dal Comune che, in assenza delle necessarie risorse da parte dell’Amministrazione - spiegano da via Costa -, sarà realizzato in parte con i 6 milioni e 250mila euro di finanziamento concesso dalla Regione Lazio e per i rimanenti 2 milioni e mezzo con parte dei finanziamenti destinati a interventi sulle fognature come deciso dalla Conferenza dei sindaci”.

“Per Aprilia si tratta di un intervento fondamentale – sottolinea il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – essendo la terza città del Lazio per numero di abitanti e con una importante presenza di siti industriali. Il potenziamento dell’impianto riuscirà quindi a risolvere molti dei problemi delle aziende locali con importanti ricadute anche sulla qualità ambientale. Oltre a ciò grazie alla copertura straordinaria dei costi per gli interventi necessari – conclude Stefanelli - sarà possibile evitare che l’onere ricada sugli utenti con un incremento delle tariffe idriche”.