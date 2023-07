Interruzione idrica, martedì chiuse le sedi del Comune per l'intera giornata

A causa dell’ennesima interruzione idrica programmata da Acqualatina per martedì 18 luglio, che si protrarrà dalle ore 9.30 alle 18.30, gli uffici del Comune di Aprila resteranno chiusi al pubblico per l’intera giornata.

Il provvedimento adottato dal sindaco Lanfranco Principi si è reso necessaria per evitare problemi di natura igienico sanitaria che potrebbero derivare dall’assenza di acqua. Come specificato all’interno dell’ordinanza del 14 luglio e pubblicata sull’albo pretorio del Comune, il provvedimento interesserà sia gli uffici della sede municipale di Piazza Roma sia gli uffici della sede di piazza dei Bersaglieri, con conseguente interruzione dei servizi al pubblico per l'intera giornata di martedì.