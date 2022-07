Aprilia intitola all'ex presidente della Camera Nilde Iotti un'area verde del centro cittadino

E’ stata intitolata a Nilde Iotti l’area verde compresa tra via Marco Aurelio, via Giulio Cesare, via Verdi e via Traiano ad Aprilia. Alla cerimonia di inaugurazione del ‘Parco Nilde Iotti’ c’erano il sindaco Antonio Terra, l’onorevole Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti, il consigliere regionale Salvatore La Penna, il segretario del Pd Alessandro Cosmi e il rappresentante del gruppo Movap Alessandro Mammucari oltre ai rappresentanti dello Spi Cgil, dell’Anpi e di molti cittadini.

“Nilde Iotti ha sottolineato Terra - prima donna nella storia dell'Italia repubblicana a ricoprire la terza carica dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati, fu, attraverso uno straordinario percorso di vita civile e politico, rappresentante parlamentare ininterrottamente dalla prima alla tredicesima legislatura”. L’iniziativa risponde ad una richiesta da parte del Partito democratico di Aprilia e del movimento Movap e si inserisce all’interno di un percorso amministrativo di intitolazioni dall’alto valore simbolico che il Comune negli ultimi mesi ha voluto condividere con la comunità locale. La cerimonia ha visto la scopertura della targa dedicata alla Iotti, la benedizione dell’area e gli interventi dei rappresentanti politici.

“Complimenti per l’iniziativa – ha sottolineato l’onorevole Turco ricardando la figura della Iotti - chiunque passerà da queste parti leggerà il nome della Iotti e così si terrà viva la sua memoria. Una memoria importante di una donna che ha contribuito alla costruzione della nostra Repubblica”.