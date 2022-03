Approvato il piano triennale delle opere pubbliche: 52 interventi per 86 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Aprilia questa mattina ha approvato il Piano delle opere pubbliche da realizzare quest'anno e nei prossimi tre anni. Lo schema di programma, predisposto dal quinto settore a seguito della relazione dell'assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso e il conseguente confronto tra i gruppi consiliari, è stato adottato dall'amministrazione comunale di Aprilia.

Il Piano Triennale è composto da un totale di 52 opere pubbliche per una copertura economica di oltre 86 milioni di euro tra finanziamenti europei, statali, regioni e comunali. Dodici grandi opere sono contenute nel cosiddetto Piano di Rigenerazione Urbana che gode di un finanziamento totale di 10 milioni di euro. “Un piano strategico per la nostra città - ha commentato l'assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso - un piano di opere che vedrà la cantierizzazione della quasi totalità dei progetti già entro quest'anno. L'amministrazione comunale, dopo la fase della progettazione, partirà immediatamente alla realizzazione delle nuove opere. Si apre una fase di intenso lavoro per lo sviluppo e la riqualificazione del nostro territorio”.

Il Piano adottato dall'amministrazione comunale muove le sue direttrici principali nei settori del risanamento delle periferie, dell'edilizia scolastica, del cimitero e della viabilità e messa in sicurezza di ponti e fossi. Nell'elenco annuale ampio spazio trova il settore delle aree verdi. L'amministrazione comunale, oltre a le opere già in realizzazione, riqualificherà il parco della zona Selciatella ed il parco Falcone e Borsellino di via dei Mille. Inoltre in programma c'è la realizzazione di una nuova area verde nella storica zona di Campoverde. Da segnalare anche la realizzazione, per la prima volta nel Comune di Aprilia, di uno spazio in piazza Roma dedicato ad un'area museale.