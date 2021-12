Le elezioni provinciali fanno saltare gli equilibri ad Aprilia: Terra revoca gli assessori Ruberti e Laurenzi

Le prime conseguenze del voto per l'elezione del presidente della Provincia e del rinnovo del Consiglio riguardano la maggioranza al Comune di Aprilia. La città si trova infatti priva di rappresentanza all'interno del consiglio provinciale, dunque parte dei voti per eleggere candidati di Aprilia sono stati evidentemente dirottati su altri. Così nella mattinata di oggi, come già preannunciato nelle scorse ore, il sindaco Antonio Terra ha revocato le nomine a due dei suoi assessori: Omar Ruberti e Monica Laurenzi, mantenendo per sé le deleghe all'Urbanistica e all'Ambiente.

“La decisione di votare un candidato di un’altra città, privando Aprilia di una rappresentanza in Consiglio Provinciale, è un fatto grave – commenta il primo cittadino – non è venuta meno solo la fiducia con me ma anche quella con l’intera maggioranza. È chiaro che questa scelta pone Piazza Civica fuori dalla maggioranza: il ritiro delle deleghe era un atto scontato”. Ruberti e Laurenzi erano stati nominati nell’agosto dello scorso anno, in sostituzione di Salvatore Codispoti e Michela Biolcati Rinaldi.