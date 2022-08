Retta asilo nido: riduzione tariffaria per le famiglie a basso reddito

Il Comune di Aprilia ha annunciato una rimodulazione delle tariffe relative all'asilo nido comunale Domenico D'Alessio di via Giustiniano. Dal nuovo piano tariffario approvato con delibera 138 del 29 agosto emerge una riduzione per le famiglie a basso reddito. Si tratta di un'agevolazione per le fasce Isee medio-basse. Alla base del provvedimento la volontà dell’amministrazione comunale di sostenere le famiglie apriliane, volontà già espressa negli ultimi mesi anche con l’abbassamento della Tari.

L’azione di alleggerimento del carico fiscale arriva in una fase difficile dal punto di vista economico per il tessuto sociale pontino a causa della complicata congiuntura internazionale che ha portato in dote rincari su tutti i fronti. “La giunta comunale con delibera numero 138 ha modificato le tariffe del nido per l’anno educativo 2002/23 anche in relazione alle direttive regionali con le quali è stato approvato il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia - ha spiegato entrando nel merito l’assessore alla Pubblica istruzione Gianluca Fanucci - Rispetto alle tariffe precedenti c'è una riduzione per le fasce Isee medio- basse. Un chiaro sostegno ai redditi più bassi in nome di una maggiore equità. Criteri che ci sembrano necessari in questo periodo speriamo di uscita dalla Pandemia”. Il piano approvato nelle ultime ore inoltre prevede una novità: la tariffa mensile non è dovuta per le famiglie con Isee da 0 a 5.000 euro e per gli utenti con disabilità grave con Isee fino a 50,000,00 euro.