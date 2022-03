Occupazione abusive di alloggi popolari: sopralluogo del Comune in zona 167

Il sindaco di Aprilia Antonio Terra in compagnia del consigliere comunale di Roma Yuri Trombetti, presidente della commissione consiliare Patrimonio e Politiche abitative, hanno effettuato ieri, 16 marzo, un sopralluogo in zona 167. Un appuntamento che si inquadra nel piano di verifiche che l'amministrazione capitolina sta effettuando sul proprio patrimonio immobiliare circa le occupazioni abusive degli immobili.

I due amministratori comunali, in contatto sul tema dell'edilizia pubblica e gestione del territorio, hanno visitato gli edifici che hanno 200 alloggi popolari di via Lussemburgo e via Parigi di proprietà del Comune di Roma. A breve anche in questi immobili inizieranno lavori di riqualificazione in parte finanziati dal Pnrr. “Abbiamo riportato al rappresentante dell'amministrazione comunale romana tutta una serie di criticità legate a questi alloggi e alle occupazioni abusive - ha commentato il sindaco Antonio Terra - intorno a questi appartamenti permangono difficoltà che vanno risolte proprio per meglio sostenere il diritto alla casa e favorire servizi più efficienti per quelle famiglie aventi diritto. La riqualificazione del quartiere, che abbiamo messo in campo da tempo, passa anche attraverso queste verifiche".

"La nostra volontà - ha concluso il primo cittadino - è chiaramente quella di proseguire lungo la strada tracciata di controllo di tutte le situazioni e di rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, garantendo la massima legalità e intensificando l’attività di controllo di edifici di proprietà del Comune di Aprilia o di altri enti pubblici all’interno del nostro territorio come quelli del Comune di Roma con il quale restiamo in contatto. Tutti i soggetti in campo devono fare la loro parte, ringraziamo per questo il consigliere Trombetti”.