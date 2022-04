Parco Falcone Borsellino, Latina nel Cuore: “L’area gioco abbandonata e inaccessibile”

“Area gioco del parco Falcone Borsellino abbandonata a se stessa”: questa la denuncia che arriva dai consiglieri comunali di Latina nel Cuore alla vigilia della Commissione congiunta Urbanistica e Lavori Pubblici del 26 aprile che tra i punti all’ordine del giorno vede proprio quello delle aree verdi. “L’area deputata al gioco dei più piccoli - si legge in una nota a firma dei consiglieri Vincenzo Zaccheo, Dino Iavarone, Renzo Scalco e Mario Faticoni - è del tutto decadente e completamente inaccessibile, delimitata ormai da tanto, troppo tempo dal classico nastro biancorosso che indica ‘Lavori in corso’ (i quali però non sono mai iniziati).

Dopo gli oltre 6 milioni di euro di finanziamenti per le scuole persi, l’amministrazione Coletta ha privato anche il parco principale della nostra città di un ambiente a misura di bambino, l’ennesima conferma di una scarsa attenzione nei confronti del mondo dell’infanzia, il quale necessita di luoghi e spazi dove poter sperimentare il gioco come esperienza motoria, nonché di relazione e socialità”.

“Tra l’incuria dell’area gioco e altre forme di degrado presenti, il Parco Falcone Borsellino rischia di essere nient’altro che un disonore nei riguardi di due figure che hanno fatto la storia della nostra nazione quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nella prossima seduta della Commissione congiunta non mancheremo, attraverso i nostri consiglieri comunali, di far presente questa desolante situazione, esortando ancora una volta l’Ente di Piazza del Popolo ad adoperarsi per risolvere l’ennesima mancanza nei confronti del mondo dell’infanzia” concludono gli esponenti di Latina nel Cuore.