Arresto di Antonello Lovato, sindaca Celentano: “Fatta luce sulla morte di Satnam Singh”

E’ di oggi la notizia dell’arresto di Antonello Lovato, titolare dell'azienda per cui lavorava Satnam Singh. I carabinieri lo hanno prelevato nella sua abitazione intorno all’ora di pranzo di oggi, martedì 2 luglio, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Latina. L’accusa per lui è di “omicidio doloso con dolo eventuale”.

“Ringrazio, a nome della comunità che rappresento, la magistratura e le forze dell’ordine per il loro impegno e il loro lavoro incessante volto a fare luce sulla morte di Satnam Singh”, ha detto oggi la sindaca di Latina, Matilde Celentano.

L’incidente risale al 17 giugno scorso quando il giovane bracciante di origini indiane è rimasto coinvolto in un incidente nell’azienda di Borgo Santa Maria, senza essere soccorso è stato caricato dal suo datore di lavoro sul furgone e abbandonato davanti all’abitazione di Castelverde a Cisterna. Solo da qui sono stati allertati i soccorsi ed è stato portato in ospedale dove è deceduto due giorni dopo.

“Da quanto apprendo dalla stampa, la consulenza medico legale avrebbe accertato che, se fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe con ogni probabilità salvato. È per questa ragione, la stessa che ha profondamente toccato tutti i cittadini di Latina, che rinnovo l’impegno dell’amministrazione comunale a seguire da vicino gli sviluppi di questa vicenda e a collaborare con le autorità competenti. Come sindaco - ha aggiunto Celentano - sono consapevole dell’importanza di garantire la sicurezza e la giustizia per tutti i cittadini e della necessità di fare rete perché i diritti di tutti i lavoratori siano sempre rispettati. È per questo che ho accolto la richiesta che nei giorni scorsi mi è arrivata dall’intero Consiglio comunale di promuovere, ove ne ricorrano i presupposti, la costituzione di parte civile del Comune di Latina al futuro procedimento giudiziario a carico del datore di lavoro di Satnam Singh. Lo stesso farò in altri procedimenti giudiziari per caporalato”, ha poi concluso Celentano.