Tre nuovi asilo nido, o meglio, due asili nido e un polo per l’infanzia a Cisterna: sono stati appaltati negli ultimi giorni i lavori per la realizzazione di tre nuove strutture scolastiche finanziate con fondi del Pnrr.

Si tratta in due casi di ampliamento e completamento dell’offerta educativa degli istituti Plinio Il Vecchio e Leone Caetani, in un caso invece è una vera e propria novità: il polo per l’infanzia. Uno degli asili nido, strutturato nelle tre sezioni lattanti, semi-divezzi e divezzi per complessivi 45 bambini ospitabili, sta per essere realizzato a Collina dei Pini, riqualificando l’area a ovest del lotto dove già esiste il plesso scolastico, “l’edificio - spiegano dal Comune - si integra con la morfologia del terreno e avrà una forte relazione con le aree esterne veicolando il più possibile la luce naturale all’interno degli spazi per mezzo di un foyer aperto su entrambi i lati e da grandi vetrate rivolte verso l’esterno presenti in tutte le aule. Avrà una viabilità dedicata rispetto alla scuola esistente per motivi pratici e di sicurezza”.

La stessa capienza di 45 bambini avrà la struttura che sta per sorgere in via Tiziano, traversa di via Primo maggio, nel versante sud dell’area in cui si trova il plesso Plinio il Vecchio e gli impianti sportivi, attualmente in stato d’abbandono e in attesa di un intervento di Rigenerazione urbana anch’esso finanziato con fondi del Pnrr per il quale è già stato approvato il progetto definitivo. “L’asilo sarà realizzato in un lotto di 2.016,00 mq con una superficie coperta pari a 420,00 mq. Sono previsti, tra gli altri, spazi multi-uso, spazio-sonno, cottura e preparazione pasti, lavaggio stoviglie, uno spazio sanitario e uno madri e bimbi per allattamento, riposo e colloqui. L’opera sarà realizzata con criteri di bio-architettura, alimentata da fonti energetiche rinnovabili, sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche e sarà protetta da pannelli esteriori in lastre colorate di alluminio”.

Sorgerà invece in località Cerciabella, di fronte l’ex Brico Io, il nuovo polo per l’infanzia ovvero un sistema integrato educativo finalizzato ad accogliere in un unico plesso scolastico le bambine e i bambini della fascia di età 0-6 anni. “Sul lotto comunale di 6.500 mq accessibile da via Sandro Pertini, il polo scolastico avrà una superficie coperta di circa 1.000 mq formato da due corpi di fabbrica connessi tra loro da uno spazio collettivo in cui saranno condivisi servizi e risorse: uno destinato all’asilo nido (tre sezioni) e l’altro alla scuola materna (tre sezioni) che potranno accogliere complessivamente 140 bambini”.

“Grazie al lavoro svolto dai funzionari dell’Area Tecnica e Progettazione – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli – Cisterna a breve avrà nuovi e importanti servizi nonché una riqualificazione di aree, in taluni casi degradate, del territorio. Utilizzando a pieno l’opportunità dei fondi del PNRR, presto inizieranno i lavori per la costruzione di due nuovi asili nido e un polo per l’infanzia offrendo un vero e proprio intervento sociale a sostegno delle famiglie”.