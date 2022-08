Diventa realtà l’asilo nido comunale al Circeo: fondi per un milione di euro con il Pnrr

Diventerà realtà l’asilo nido comunale di San Felice Circeo grazie ai fondi del Pnrr. Il progetto, presentato dall’Amministrazione a febbraio, è stato infatti ritenuto ammissibile in via definitiva a finanziamento nell’ambito del Pnrr e ora il Comune procederà all'aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2023.

“Si tratta di un primo importante risultato legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al quale l’attuale Amministrazione, in continuità con la precedente compagine guidata dal sindaco Giuseppe Schiboni, sta riservando particolare attenzione per intercettare tutte le opportunità di sviluppo del territorio a 360 gradi” commentano dal Comune.

La realizzazione dell’asilo nido comunale va proprio in questa direzione, poiché “consentirà di offrire un nuovo servizio alle famiglie sanfeliciane. Il progetto, dal costo complessivo di circa 1,2 milioni di euro, prevede un finanziamento a valere sul Pnrr per il 95%, mentre il Comune, con fondi propri, garantirà la copertura del rimanente 5%, pari a 62.745 euro”.

“Si tratta di un grande risultato, visto che consentirà di realizzare nel nostro paese una struttura moderna per dare una concreta attuazione alle politiche per la parità di genere. In questo modo, infatti, andremo incontro alle esigenze delle famiglie, dando modo soprattutto alle madri, che al giorno d’oggi sono anche lavoratrici al pari degli uomini, di coniugare più agevolmente la vita familiare con quella professionale - dichiara il sindaco Monia Di Cosimo -. L’ammissione al finanziamento è il risultato di un iter avviato dalla precedente amministrazione, guidata dal sindaco Giuseppe Schiboni, che ha operato con lungimiranza. La nostra squadra, nel solco della continuità, sta portando avanti quel lavoro. Al contempo, stiamo monitorando tutte le opportunità di cui potrebbe beneficiare il nostro territorio, sia legate al PNRR che ad altre fonti di finanziamento così da poter realizzare nuove importanti infrastrutture e offrire più servizi ai nostri concittadini”.