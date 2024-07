Asl Latina, Tiero: "1051 assunzioni per il biennio 2024-2025. Inopportune le critiche"

Enrico Tiero, presidente della commissione sviluppo economico e attività produttive oltre che membro della commissione sanità del Consiglio regionale del Lazio, replica alle parole del consigliere Zuccalà che aveva parlato di una situazione tragica nella sanità nel "territorio del sud pontino, dove lo stato dell’assistenza sociosanitaria risulta gravemente insufficiente a garantire adeguati standard di efficienza".



Tiero ha così risposto: "Trovo inopportune le affermazioni del collega consigliere Zuccalà sui problemi relativi alla carenza di personale nelle strutture dell'Asl di Latina, con particolare riferimento al sud pontino. Critiche che giungono proprio nel momento in cui si sta procedendo ad un piano assunzionale senza precedenti nella regione. Rimanendo all'azienda sanitaria di Latina, vorrei ricordare al consigliere Zuccalà che nel piano presentato dal presidente Rocca, sono previste 1051 assunzioni per il biennio 2024-2025. Tra queste ovviamente c'è anche una quota riservata alle stabilizzazioni. A tal riguardo vorrei segnalare che con delibera 401 del 9 luglio, è stato indetto dall'Asl di Latina un avviso che dispone la stabilizzazione di 192 unità, tutte riferibili al comparto sanitario. A queste si aggiungono altre 11 unità riguardanti la dirigenza".

"Per quanto concerne le carenze nelle apparecchiature, sottolineo che solo nell'ultimo periodo sono stati installati strumenti di ultima generazione. Inoltre è stata aperta la nuova sala angiografica dedicata all'elettrofisiologia al Goretti, si va ultimando il reparto di Cardiologia sempre a Latina, si sta rifacendo il pronto soccorso all'ospedale di Formia, sono state indette proprio negli ultimi giorni diverse delibere sull'utilizzo dei fondi per il Giubileo con rifacimento della sala operatoria a Terracina, si stanno avviando i lavori per la sala di Emodinamica a Formia".

"Quanto ai presunti carenti livelli di performance dei distretti dell'azienda, vorrei evidenziare che sarebbe utile rileggere la delibera 391 pubblicata il 5 luglio sulla presa d'atto valutazioni performance anno 2023, effettuate dall'Organismo Indipendente di Valutazione. Non si segnalano particolari criticità e la valutazione più bassa riguarda il Distretto 5 con il 'voto' di 65/100. Credo dunque, sia più giusto riportare i fatti attenendosi agli atti, piuttosto che attaccare l'amministrazione Rocca in modo demagogico".