Un Assessorato ai borghi e alle periferie: al via la raccolta firme di Fare Latina

L’istituzione di un Assessorato ai borghi e alle periferie: questo l’obiettivo di Fare Latina che da sabato, contestualmente all’avvio di un tour proprio tra i borghi della città, avvierà una raccolta firme. Un’iniziativa che fa seguito a quella portata a termine con l’istituzione, dopo l’approvazione della mozione in Comune, della Consulta dei borghi fortemente voluta dall’ex consigliere Annalisa Muzio.

La proposta più volte rilanciata dal movimento come detto verrà riproposta già a partire da sabato alle 17 nel corso di un incontro al Forum Appii Caffè di borgo Faiti con cui si darà inizio un nuovo tour; i rappresentanti di Fare Latina incontreranno residenti e commercianti per ascoltare istanze, idee e proposte da portare, poi, all’attenzione della prossima amministrazione comunale.

“Dopo la Consulta dei borghi e il Palio dei borghi (una corsa podistica che da qualche anno sta riscuotendo una grande partecipazione da parte di tutti i residenti dei borghi e che ormai è annoverata tra le tradizioni latinensi), adesso è il momento di lavorare per istituire un assessorato ad hoc in grado di puntare l’attenzione sul tema dei borghi che possa usufruire anche di fondi del bilancio comunale da destinare alla riqualificazione delle zone intorno alla città dove vivono migliaia di famiglie” spiegano da Fare Latina.

“Come abbiamo già ampiamente scritto anche nel nostro programma elettorale – commenta il coordinatore comunale di Fare Latina, Fabio Bianchi – i borghi di Latina, che rappresentano la nostra storia, devono riappropriarsi della propria dignità e della propria identità. Ogni borgo deve avere una propria piazza, un’area pedonale con parchi gioco per i bambini e luoghi di incontro per giovani ed anziani, dove organizzare eventi pubblici. Il tutto – aggiunge ancora Fabio Bianchi – con negozi ed esercizi commerciali che rispondano alle esigenze dei cittadini. Ecco perché crediamo che, oltre alla Consulta dei Borghi che siamo riusciti a fare istituzionalizzare in comune, adesso sia arrivato il momento di iniziare a pensare ad un assessorato che possa rappresentare le istanze di chi vive i borghi, le zone periferiche e, soprattutto, il nostro litorale. Inizieremo a lavorare da subito per presentare questa nostra proposta, e la raccolta firme, al prossimo sindaco che si insedierà”.

“Sabato partirà il nostro nuovo tour nei borghi – aggiunge Alberto Riva, Responsabile del Dipartimento Borghi, Marina e Sicurezza di Fare Latina – perché il progetto di Fare Latina è quello di avvicinare i cittadini alla politica grazie ad un approccio progettuale e propositivo che da sempre caratterizza il nostro modo di partecipare al governo della città. I borghi, in particolare per la loro concezione urbanistica, per le loro architettura e per la loro storia, rappresentano una testimonianza unica e Latina è una delle poche città, forse l’unica, che può vantare un patrimonio del genere con 12 borghi che sono il nostro biglietto da visita. Oltre alla Consulta, attiva a Latina dal 2019, crediamo che ci sia la necessità di pensare ad una delega assessorile per la gestione, anche economica attraverso fondi in bilancio, delle esigenze dei borghi dove ci sono scuole, parchi e infrastrutture da riqualificare. Ecco perché – conclude Alberto Riva – inizieremo una raccolta firme da presentare al prossimo sindaco di Latina. C’è tanto lavoro da fare per i borghi, ma anche per tutta la zona del nostro litorale. La prossima estate – commenta ancora Riva – sarà una stagione che si preannuncia difficile per la chiusura del tratto di lungomare che parte da Capo Portiere e arriva a Rio Martino a causa del crollo di una parte di asfalto. Quanto accaduto la dice lunga sulla necessità di programmare opere di manutenzione che, in tratti di lungomare che poggiano sulla duna, andrebbero fatti regolarmente proprio per evitare crolli del genere. Programmazione e investimenti, sfruttando anche i tanti fondi europei che tutti gli altri comuni d’Italia stanno usando per risolvere problemi altrimenti difficili da affrontare, sono l’unica strada da seguire per rilanciare il nostro territorio. Sabato, intanto, iniziamo il nostro viaggio attraverso i borghi per raccogliere non solo le firme, ma anche idee e le proposte di chi risiede e lavora nei borghi e quindi conosce bene le necessità primarie da affrontare. Un ringraziamento particolare va a Paolo Scapin, coordinatore di Fare Latina per borgo Faiti, per avere organizzato il nostro primo tour”.