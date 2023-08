Ater di Latina, nominato dal presidente Rocca il nuovo commissario: è Enrico Dellapietà

E’ Enrico Dellapietà il nuovo commissario dell’Ater di Latina. A stabilirlo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che questa mattina ha nominato i commissari straordinari delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica oltre che della provincia pontina anche di quelle di Viterbo e Rieti con tre distinti decreti.

Una nomina che era attesa da settimane e che conferma le indiscrezioni circolate proprio sul nome di Enrico Dellapietà, esponente pontino di Forza Italia, e che avevano creato qualche polemica e qualche mal di pancia proprio all'interno del centrodestra. Già componente del consiglio di amministrazione dell'Arsial, Dellapietà è stato consigliere comunale e provinciale a Latina e ora è stato chiamato dal presidente Rocca a guidare l’Ater di Latina. Riceve l’eredità di Marco Fiorivante che ha lasciato l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica pontina nel giugno scorso. "Lasciamo una azienda sana con i conti in equilibrio, con investimenti in nuovi interventi, manutenzione ed efficientamento energetico del patrimonio preesistente per 50 milioni di euro” aveva detto Fiorivante dopo l’ultimo consiglio di amministrazione da lui presieduto. A Dellapietà ora il compito di guidare l’Ater, a oggi una delle aziende più attive nel Lazio e in linea con i tempi per quanto riguarda i progetti da realizzare grazie ai fondi del Pnrr, uno fra tutti quello relativo all’ex Icos e al quartiere delle Vele.

Per quanto riguarda le altre province, il presidente della Regione ha stabilito che Diego Bacchiocchi sarà il commissario dell’Ater di Viterbo e Luigi Gerbino dell’Ater di Rieti.

Inoltre, la Giunta regionale ha approvato in oggi la delibera con la quale si procede al commissariamento dell’Ater della provincia di Frosinone. Il commissario dell’azienda sarà nominato un successivo decreto dal presidente Rocca.