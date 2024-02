“Palco precluso agli atleti in sedia a rotelle”: polemica dopo il premio al teatro D’Annunzio

E’ stata un successo la prima edizione dei premi “Sportiva e sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà” organizzata dal Comune di Latina e che si è svolta al teatro D’Annunzio lo scorso 23 febbraio. Un evento che però ha lasciato una coda polemica dopo che gli atleti in sedia a rotelle sono stati lasciati ai piedi del palco del teatro principale della città capoluogo durante la premiazione. La prima a evidenziare quanto accaduto era stata la capogruppo del Pd Valeria Campagna con un post sui social nel quale ha parlato di “un’ombra in una giornata di festa”. “Le atlete e gli atleti in sedia a rotelle premiati sono stati lasciati sotto al palco senza un modo per salire su di esso. Questo episodio spiacevole non rispecchia i valori di inclusione che dovrebbero caratterizzare eventi come questo. Vorrei mandare un forte abbraccio a Ilaria, Ettore e alle loro famiglie che hanno dovuto affrontare questo momento difficile e discriminatorio. Dobbiamo lavorare tutte e tutti per assicurarci che ogni evento sia veramente inclusivo. La strada è ancora lunga”.

E ieri c’è stato il duro intervento, contro la maggioranza di centrodestra, anche di Matteo Adinolfi, europarlamentare - e di nuovo candidato alle elezioni europee - della Lega. “Mi spiace che un’iniziativa lodevole si sia macchiata di una grave mancanza nei confronti delle persone disabili, cui è stato precluso il palcoscenico per problematiche relative all’accessibilità dello stesso. Pur nella certezza che non ci sia stata la volontà di discriminare, ritengo imperdonabile quanto accaduto. Promuovere una città inclusiva è un obiettivo primario al quale Latina deve tendere strutturando azioni concrete nei diversi ambiti, a partire proprio dalla promozione della cultura dell’inclusione, che in un’occasione come questa avrebbe dovuto essere protagonista indiscussa. Auspico che questa amministrazione - ha aggiunto Adinolfi - possa prestare maggiore attenzione per il futuro e attivarsi quanto prima per fare la differenza con iniziative e progetti idonei, concreti e lungimiranti”.

“Manifestazione strumentalizzata al livello politico”

E oggi è arrivata la replica dell’assessore allo Sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato. “Dispiace vedere strumentalizzata a livello politico una manifestazione che per la prima volta nella storia di Latina ha voluto dare risalto a chi porta in alto il nome della città e che è stata organizzata all’insegna dell’incisività - ha detto -. Leggo sulla stampa dichiarazioni dell’europarlamentare Matteo Adinolfi secondo le quali sarebbe stato precluso il palcoscenico ad atleti disabili durante la cerimonia di premiazione. Dichiarazioni che provengono, tra l’altro, da chi non era presente all’evento e che si è lasciato andare a toni da campagna elettorale. Il teatro D’Annunzio è dotato di regolare rampa di accesso al palcoscenico per qualsiasi tipo di difficoltà motoria. Detto ciò, quando il rappresentante di una società sportiva chiamato a ricevere una menzione si è presentato accompagnato da due persone con difficoltà motorie, alla mia richiesta di salire sul palco mi ha detto ‘Per noi va bene stare qui’ e così è stato: la premiazione è avvenuta ai piedi del palco. Dispiace che, al termine di un evento che ha messo al centro dell’attenzione gli atleti della nostra città, invece di congratularsi con le eccellenze del nostro territorio si strumentalizzino ai fini politici le difficoltà delle persone”.

“Ricordiamo che la nostra amministrazione – continua Chiarato – è da sempre attiva e orientata al sociale e, in particolar modo, la sindaca Matilde Celentano ha sempre dimostrato di essere una persona con una grande sensibilità a questi argomenti da cittadina, da politica e da prima cittadina. La prima edizione dei premi ha visto la partecipazione di centinaia di atleti, molti dei quali erano candidati nelle quattro categorie dedicate allo sport paralimpico: ‘Atleta femminile paralimpico dell’anno’, ‘Atleta maschile paralimpico dell’anno’, ‘Squadra femminile paralimpica dell’anno’ e ‘Squadra maschile paralimpica dell’anno’. Nell’organizzazione di un grande evento, come quello che sono orgoglioso di aver realizzato, sono necessarie delle procedure che durano settimane, che riguardano la disposizione del pubblico in sala, l’accesso sul palco e l’accoglienza. Gli uffici dell’Assessorato allo Sport, che ringrazio - ha aggiunto Chiarato -, hanno contattato personalmente tutte le società richiedendo quali fossero le esigenze di ognuna per dare la risposta più adeguata alle loro necessità. Le società che hanno fatto pervenire in tempo utile le loro istanze – conclude l’assessore allo Sport - sono state accolte secondo le disposizioni vigenti. Per la riuscita dell’evento, infatti, è stata emessa un’ordinanza di interdizione della circolazione e sosta in via Umberto I e gli atleti con difficoltà motorie sono stati accolti in teatro mezz’ora prima dell’inizio dell’evento, rispettando tutte le normative di sicurezza e di garanzia necessarie per i grandi eventi”.