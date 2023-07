Atto vandalico alla sede di FdI, Procaccini: “Brutto segnale verso il simbolo della destra pontina”

“Brutto segnale verso il simbolo della destra pontina”: con queste parole l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, commenta l’atto vandalico alla sede in via Don Morosini del partito a Latina dove è stata spaccata l’insegna posta all’esterno dell’ingresso.

E’ accaduto nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio in pieno centro nel capoluogo e sull’episodio indaga ora la Digos.

“Auspico che il gesto non abbia alcun riferimento o risvolto di matrice politica, anche se resta comunque la grande amarezza per la violazione di una insegna dal valore simbolico importante - ha detto Procaccini -. Quella targa, quella sede, rappresentano molto per la storia e i valori della destra pontina, e non solo, ed ogni gesto vile ai suoi danni, come quello dell’altra notte, è una ferita a quella storia e a quei valori” ha poi concluso l’europarlamentare pontino.